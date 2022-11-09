推動老舊公寓裝電梯 新北電梯特快車2.0今起上路

住在40年以上老公寓的高齡長輩，每天都為出門爬樓梯困擾。新北市城鄉局表示，考量疫情影響及工料雙漲，新北已完成「電梯特快車」專案修法，放寬完工時程獎助金及新增獎助金項目，將限時獎助金120萬延長至明年底，另增加法定停車位折繳代金獎助項目，每案工程經費補助及獎助金上限最高可至360萬元。

城鄉局表示，電梯特快車從2019年發布推行至今，針對新北市都市計畫範圍內屋齡達15年以上的5層樓以下住宅，提供每案補助額度總經費45%為上限、最高補助200萬元，且於今年底（12月31日）前完工者，再提供時程獎助金120萬元，民眾詢問度極高。但部分社區因疫情導致溝通不順，又碰到大環境工料雙漲問題，紛紛反應增設電梯來不及整合及尋商困難。

城鄉局表示，本次電梯特快車方案2.0上路，接地氣傾聽民眾聲音並提高獎勵誘因，延長電梯特快車方案適用年期至2026年12月31日，完工時程獎助金120萬元延至2023年12月31日，並自2024年1月1日起採逐年遞減方式辦理，鼓勵民眾把握期限積極整合；同時也納入增設電梯涉及法定停車位折繳代金之社區，給予代金50%之獎助金，最高40萬元。

新北市都更處長張壽文表示，為積極推動公寓增設電梯，更跨局處合作，納入增設電梯涉及法定停車位之社區可折繳代金，目前已核定8個社區適用電梯特快車方案，其中4案已完工，並皆領得200萬元電梯補助與120萬元完工時程獎助金。