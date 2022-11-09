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稻田轉作造景 台中大安農村花海盛開吸引遊客拍照

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大安執行二期稻作之稻田轉作景觀作物，營造農村花海，吸引眾多民眾拍照打卡。圖／大安農會提供
台中大安執行二期稻作之稻田轉作景觀作物，營造農村花海，吸引眾多民眾拍照打卡。圖／大安農會提供

台中大安執行二期稻作稻田轉作景觀作物，營造農村花海，目前正盛開，吸引許多遊客拍照打卡。

二期稻作受東北季風影響，致農民稻作收成有限，大安農會積極協助為農民尋求方案，更配合政府休耕轉作政策補助，經過近年來執行措施推廣，申請60公頃的休耕農地直驅上升至530公頃，為農民維持收入並營造景觀生態，更為大安農村花海綻放。

大安農會總幹事蔡建宗表示，大安區民國今年第二期稻田轉作景觀作物營造農村花海活動，區內參與種植登記農友十分踴躍；農會員工下鄉與農友溝通、網路宣傳、戶戶夾報廣告宣傳、EDM及各區里重要路口布條大力宣傳。

除芋頭、蔬菜等農作物轉作外，農會另尋二期稻作番薯，透過健康種苗栽種，聘請專員指導，效果良好；大安擁有大面積田園景色，更運用休耕時間種植觀賞繽紛花卉，植株委凋後亦可耕入土壤花卉綠肥增加土壤繁植活力，田間出現不少民眾賞花照相，還可供遊客或居民打卡分享，畫面不但增加友誼情境，也出現親子互動畫面。

大安農會表示，大安到秋冬，休耕的田間是呈乾枯環境，今年轉作景觀作物已脫胎換骨，觀光休閒中帶點務實農村精神，往返西濱快速公路來客，或到大安遊憩觀光的訪客，都能看到一望無際五彩繽紛的花海。

台中大安執行二期稻作之稻田轉作景觀作物，營造農村花海，吸引眾多民眾拍照打卡。圖／大安農會提供
台中大安執行二期稻作之稻田轉作景觀作物，營造農村花海，吸引眾多民眾拍照打卡。圖／大安農會提供
台中大安執行二期稻作之稻田轉作景觀作物，營造農村花海，吸引眾多民眾拍照打卡。圖／大安農會提供
台中大安執行二期稻作之稻田轉作景觀作物，營造農村花海，吸引眾多民眾拍照打卡。圖／大安農會提供

農民 二期稻作 賞花

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