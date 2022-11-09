基巿府承諾9026不改？謝國樑：今早有通勤族反映變了

國民黨基隆市長候選人謝國樑與副議長林沛祥昨舉行記者會，指大都會汽車客運公司營運的基隆大武崙至北市南港的9026路線，12月改由新業者接手營運，計畫更改路線，衝擊通勤族權益，基隆市府昨承諾未來不改道、不減班、需進南港轉運站，否則不會核准業者營運。但謝國樑上午受訪指出，上午有通勤族反映，9026路線已經改變。

謝國樑上午在台北市市府轉運站，與台北市前市長郝龍斌合體，共同搭2088客運前往基隆造勢，到基隆市區掃街、吃小吃。出發前，謝國樑受訪指出，昨天雖然基隆市府說絕對不換路線，不減班，但有通勤族確定告訴他，早上9026已經改變路線，走汐止大同路，已經是現在進行式。

謝國樑說，今天早上發生的事，希望市府能注意一下通勤族的權益，注意他們說的話能不能承諾兌現，早上通勤族已經反映路線改變，走一高和汐止大同路，為什麼讓通勤族權益受影響？

郝龍斌指出，本來北北基桃就是生活圈，應該要合作，尤其交通合作更重要，有不少人在台北市工作，是從基隆、新北、桃園來的通勤族，做市長或候選人，解決交通是重要項目，從基隆角度，如何讓基隆的公車系統能健全、能準時 、不拖班，到台北方便，這是重要的事。

郝龍斌指出，常有人講捷運、輕軌，其實只有公車可以把市民帶到家，講捷運、輕軌，都是5年到10年後的事情，基隆要做輕軌，可能也不太容易，要改善基隆交通，讓市民方便，最具體方法是用公車系統，健全化，把市民送到家門口。

謝國樑說，謝謝郝龍斌和他兩人共同在不同年分，爭取到9026和2088客運，國民黨基隆市議員也有參與，謝謝郝龍斌來加持，陪他掃街，也回顧兩人在不同年間，爭取對通勤族有幫助的客運。