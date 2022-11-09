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基巿府承諾9026不改？謝國樑：今早有通勤族反映變了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨基隆市長候選人謝國樑上午在台北市市府轉運站訪。記者楊正海／攝影
國民黨基隆市長候選人謝國樑上午在台北市市府轉運站訪。記者楊正海／攝影

國民黨基隆市長候選人謝國樑與副議長林沛祥昨舉行記者會，指大都會汽車客運公司營運的基隆大武崙至北市南港的9026路線，12月改由新業者接手營運，計畫更改路線，衝擊通勤族權益，基隆市府昨承諾未來不改道、不減班、需進南港轉運站，否則不會核准業者營運。但謝國樑上午受訪指出，上午有通勤族反映，9026路線已經改變。

謝國樑上午在台北市市府轉運站，與台北市前市長郝龍斌合體，共同搭2088客運前往基隆造勢，到基隆市區掃街、吃小吃。出發前，謝國樑受訪指出，昨天雖然基隆市府說絕對不換路線，不減班，但有通勤族確定告訴他，早上9026已經改變路線，走汐止大同路，已經是現在進行式。

謝國樑說，今天早上發生的事，希望市府能注意一下通勤族的權益，注意他們說的話能不能承諾兌現，早上通勤族已經反映路線改變，走一高和汐止大同路，為什麼讓通勤族權益受影響？

郝龍斌指出，本來北北基桃就是生活圈，應該要合作，尤其交通合作更重要，有不少人在台北市工作，是從基隆、新北、桃園來的通勤族，做市長或候選人，解決交通是重要項目，從基隆角度，如何讓基隆的公車系統能健全、能準時 、不拖班，到台北方便，這是重要的事。

郝龍斌指出，常有人講捷運、輕軌，其實只有公車可以把市民帶到家，講捷運、輕軌，都是5年到10年後的事情，基隆要做輕軌，可能也不太容易，要改善基隆交通，讓市民方便，最具體方法是用公車系統，健全化，把市民送到家門口。

謝國樑說，謝謝郝龍斌和他兩人共同在不同年分，爭取到9026和2088客運，國民黨基隆市議員也有參與，謝謝郝龍斌來加持，陪他掃街，也回顧兩人在不同年間，爭取對通勤族有幫助的客運。

郝龍斌說，他在基隆選舉時，那時他是國民黨副主席，謝國樑是立法委員，所以透過國民黨和謝國樑幫助，和首都客運李博文先生合作，他在台北市做市長時，就和這些民間民營業者有合作關係，爭取到承諾不只開2088，而且9026增加班次。

國民黨基隆市長候選人謝國樑上午在台北市市府轉運站與台北市前市長郝龍斌合體，共同搭2088客運前往基隆造勢。記者楊正海／攝影
國民黨基隆市長候選人謝國樑上午在台北市市府轉運站與台北市前市長郝龍斌合體，共同搭2088客運前往基隆造勢。記者楊正海／攝影

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