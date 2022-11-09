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2023萬金石馬拉松評定金標 落實環保減碳

中央社／ 新北9日電
2023新北市萬金石馬拉松經世界田徑總會公布為金標賽事。圖為2022新北市萬金石馬拉松鳴槍開跑畫面。圖／新北市警局提供
2023新北市萬金石馬拉松經世界田徑總會公布為金標賽事。圖為2022新北市萬金石馬拉松鳴槍開跑畫面。圖／新北市警局提供

新北市府今天宣布，2023新北市萬金石馬拉松經世界田徑總會公布為金標賽事，這是全國唯一的金標賽事。跑衣為環保可回收材質，並結合衣保袋與環保袋以減碳，減少一次性浪費。

新北市府市政會議上午舉行，市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥，共同宣布2023新北市萬金石馬拉松經世界田總（WA）日前公布為金標賽事。

葉正彥接受聯訪表示，馬拉松的金標籤審查除了菁英選手人數邀請外，賽道須經世界田總認證A級丈量員丈量且全面交通管制、每5公里設置計時晶片站。

醫療方面需聘請經世界田競總會認證的賽會醫療專責主任，賽道上每3公里設置醫護站與緊急救護人員。新北市萬金石馬拉松每1.5公里就有救護人員配戴AED（自動體外心臟去顫器），且在終點設置高級心臟救命術設備以及專科醫師。

在聯合國永續目標上，須要符合永續發展中的領導力、永續生產和消費、氣候變化與碳排、在地環境和空氣質量、全球平等、「多樣性、可得性和福祉」等6項目標至少獲得60分（滿分120分）。

葉正彥說，萬金石馬拉松落實環境永續，申請國際責任運動標章、ISO 20121活動永續管理系統認證，及ISO14067產品碳足跡認證，減少對社會、經濟及環境之衝擊。

侯友宜接受聯訪表示，這次賽事的減碳作為方面，跑衣為環保可收材質，也將選手衣保袋與新北市環保兩用袋結合，減少一次性浪費，創造循環利用價值。

侯友宜說，萬金石馬拉松從銅標籤、銀標籤到金標籤的過程非常不容易，尤其2021年在兼顧防疫下，舉辦實體馬拉松，特別感謝萬里、金山、石門地區居民。

市府教育局體育處新聞稿表示，全國唯一的「金標賽事」將在明年3月19於萬里區開跑。世界田總目前公布2023標籤賽事共有230場，金標籤38場，有國人熟知的大阪馬、休士頓馬等；2023萬金石馬拉松成為金標賽事，將吸引更多奧運等級菁英選手參賽，提升國內馬拉松競技水準。

馬拉松 侯友宜

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