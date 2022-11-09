結合在地農產 新北咖啡節周末碧潭廣場登場

為協助新北農民推廣農產品，新北市農業局建立新北希望市集品牌，本周末希望市集結合斜槓職人及台灣咖啡發展協會於碧潭風景區東岸廣場舉辦2022新北市希望市集「小青新咖啡節」，現場販售新北農產、手作工藝品及手沖咖啡。

新北咖啡節以「當咖啡遇上在地食材」為題，協助推廣在地農產，現場預計有70個攤位，品牌數過百家，包含甜點及咖啡師、手工藝職人與多位在地小農一同展售。活動將於11月12、13日上午10點至下午6點於碧潭風景區東岸廣場舉辦。

現場咖啡師與新北農民合作推出咖啡節限定特調飲品及點心，如達文西咖啡特別選用新北三峽竹崙子莊園的咖啡豆及青農聯誼會長盧苡甄所種植金棗，推出特調金金相印。另外也有咖啡師分別選用汐止區農會包種茶、石碇區農會白毫烏龍及三芝牧蜂農場的蜂蜜來製作活動限定飲品。

新北市農業局長李玟表示，活動透過與斜槓職人及台灣咖啡發展協會合作辦理咖啡節展售，能提升希望市集品牌知名度、穩健市集發展，為農民創造長期穩定銷售通路，提供市民朋友購買新鮮優質農產的集散地。