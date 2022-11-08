Disney+光雕秀試映民眾瘋搶拍 新北歡樂耶城燈區攻略一次看

「2022新北歡樂耶誕城」將於11月11日正式點燈開城，不但集結Disney+旗下六大超人氣品牌陣容，還有規劃雙主燈區，設立超過45座燈飾裝置與光廊，還可以看見燦爛的極光以及浪漫的雪花紛飛，近期已開始試燈，吸引許多路過民眾目光。

從「雪白之城」出發，第一眼就能看見《冰雪奇緣》的雪寶展開微笑高舉雙手，登上由竹筍地標化身的雪白耶誕樹，還可看見後方市府大樓絢麗的光雕投影。市府大廳也以大型耶誕樹與燈光，營造冰雪童話森林奇境，米奇、米妮裝置也在森林中邀請民眾來「米奇雪白森林」同歡。

在市民廣場上還有「迪士尼冰派對」快閃店，消費者們可以帶回漫威、星際大戰等人氣商品，走到市民廣場旁中山路及新府路口可以看到漫威英雄「格魯特」裝置，巨大耳機霓虹燈光將隨音樂千變萬化，超萌外表深受大小朋友喜愛。

在站前廣場的「銀白之森」燈區，進入「水晶球屋」就可以感受到零下的體感溫度，體驗冬季的雪白浪漫，在站前廣場還有每年最受小朋友期待的「冒險鋼鐵車」、「驚奇小火車」等遊樂設施免費暢玩，帶來今年冬天最歡樂的探險旅程。

萬坪公園則集結腦筋急轉彎》、《玩具總動員》、《青春養成記》、《怪獸電力公司》以及《天外奇蹟》等五大經典皮克斯動畫電影，不僅重溫每部電影的逗趣內容，也將成為網友熱門打卡點。民眾還可以前往巨大玩具盒造型的「皮克斯玩聚工作室」快閃店，選購超吸睛的皮克斯周邊商品，

每年都成為討論話題的「耶誕絕美光廊」，今年以《星際大戰》為設計概念，由紅、藍、紫等多種顏色交織而成的公車站旁麗寶天橋「原力光廊」，由銀白耀眼繁星點綴的縣民大道上麗寶天橋「銀河星廊」，還有「白雪光廊」、「極地光廊」、「綺麗光廊」與新站天橋「夢幻光廊」、「寶石光廊」，每一座天橋呈現獨一無二的面貌。