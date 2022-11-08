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雙北近8萬外送員無處休息 李婉鈺競總成立休息區
外送行業興起，雙北有近8萬外送員，但疫情期間少了室內地點用餐，外送員只能克難地在路邊吃飯。新北市議員候選人李婉鈺今在競選總部成立「外送員休息區」，現場備有咖啡、茶、小點，讓外送員下雨或天氣炎熱時，有地方休息。
李婉鈺說，雖然新北市已有「新北市外送平台業者管理自治條例」，但外送員對疫情期間生意倍增，平台卻不斷縮減其薪資感到不公平，承諾未來進議會將透過自治條例，爭取外送員該有的保障。
李婉鈺提出，公部門應設立外送取餐區、平台需落實執行11月1日上路的第三人保險、外送員的臨停時間由五分鐘延長至十五分鐘彈性、住宅社區及商辦大樓增設外送停車區、 透過自治條例讓外送平台不得任意減少外送員薪資以及提倡的二輪騎士取消左轉待轉。
李婉鈺說，未來進入議會將盡力爭取外送員的權益，並一同在休息區喊出「我是外送員，請友善對待我們！」，希望社會各界能善待因應時代趨勢被需要的外送員。
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