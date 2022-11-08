開箱百米長圓山坑道 昔日戰時指揮所揭開神秘面紗

為響應「打開台北」（Open House Taipei）活動，台北市觀光傳播局「開箱」位於圓山山腹內的圓山坑道，這也是具有軍事民防色彩的圓山坑道首次結合活動開放讓民眾入內參觀。觀傳局表示，坑道建於日治時期，有拱型與馬蹄型細膩的隧道工法、及雙層的防爆門、傳遞箱、排水溝、吊床掛勾，極具戰備文化的歷史意義。

觀傳局表示，Open House是1992年源於英國倫敦的城市建築節慶活動，每年利用周末兩天時間，特別為民眾打開平常不開放的空間，台北在2020年加入這個民間主辦、公部門響應的全球運動，每次活動都會開放多個景點，圓山坑道是今年新加入的景點之一。

觀傳局表示，圓山坑道始建於日治時期，國民政府來台後為因應戰後空防而擴建， 1964至1991年國民政府警備總署管轄期間，坑道內不只包含避難空間，更是台北市民防指揮部和戰時圓山指揮所所在。觀傳局這兩年編列約一千萬元整修坑道，但內部大多保留過去樣貌，可見過去民防廣播電台的播音室、廣播人員生活起居的空間，以及外交使節與一般民眾避難的過往。

觀傳局長劉奕霆表示，圓山坑道和圓山飯店的圓山密道不同，圓山坑道是台北過往的防空中樞，也曾經是萬安演習中，市府民防與相關首長運籌帷幄的場域，建好以來，一直作為軍事、防空、避難用途，從未對一般民眾開放過。坑道最早在2014年登錄主坑道為歷史建築，後於2017年擴大登錄將副坑道亦納入為歷史建築，坑道在文資登錄為115公尺，但主坑道長150公尺，副坑道長50公尺。

觀傳局表示，坑道具有三段不同時期的設計和獨特功能。矩形副坑道類似山腰型防空壕設計，常見於在山腰橫向開挖的防空洞，通常用在岩石地質或截面積較窄的坑道；主坑道整體位置較副坑道低165公分，且貫通到山坡的另一邊、總長較長，代表主坑道需承受較高的壓力，加上想拓寬使用空間，故主坑道採用半圓形與馬蹄形。