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體驗淡水女路與馬偕故事 自閉症星兒展創意

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
台灣星奇兒創藝協會在新北市圖書館淡水分館，舉辦「星宇展-星兒樂旅學」展覽，呈現星兒內心的想像世界。 圖／紅樹林有線電視提供
台灣星奇兒創藝協會在新北市圖書館淡水分館，舉辦「星宇展-星兒樂旅學」展覽，呈現星兒內心的想像世界。 圖／紅樹林有線電視提供

台灣星奇兒創藝協會在新北市圖書館淡水分館，舉辦「星宇展-星兒樂旅學」展覽，作品都是由一群自閉症的慢飛天使創作，他們參與了淡水女路的旅程、馬偕博士150周年故事導覽之後，用他們豐富的想像創作出這些具有豐富想像力的作品。

台灣星奇兒創藝協會指導老師陳穎君表示，非常感謝社會局補助經費、文化局市圖館提供場地，以及淡水旅學堂、淡水中正小作所和服務利他促進會等全力協助，讓俗稱「星兒」的自閉症青年創作，能被外界看見， 這群星奇兒從淡水女學堂出發，走入烏來泰雅族部落，翻過福山，到當年來女學堂求學的宜蘭噶瑪蘭族領地，體驗馬偕傳教行醫興學之路，再將自己的旅行觀察和體驗化為藝術創作，沿途並有導演江昱德做影像紀錄，剪輯成「光的故事」。

陳穎君表示，星兒只是不擅與人交際，但他們內在的思維和想像力是非常豐富的，每位星兒創作出各具特色的藝術作品，甚至融入教堂、鐘樓、淡水暮色等自然風景，這些作品再拓印到帆布袋，便成了文創商品，若結合在地旅遊、淡水輕軌等開拓市場，也可以幫助星兒自立。

在開展的首日，台灣星奇兒創藝協會的星兒與淡水中正小作所的學員，一起用台語、英語、日語、甚至噶瑪蘭語說謝謝，也分別用這四種語言做淡水旅學之路簡單導覽，讓這一群星兒展現出內心的想像世界。

淡水

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