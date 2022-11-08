礙於標線回家難 汐止汐萬路雙黃線要調整
汐止區汐萬路三段靠近277號旁是一條巷子，因路口都畫了雙黃線，每次住戶要左轉回家都得違規跨越雙黃線，不然，就是往前一點再迴轉，但是路不寬迴轉真的不安全，所以，新北市議員周雅玲就召集相關單位人員會勘協助改善。
在汐萬路三段靠近277號旁的小巷子前，因為，路面畫的是雙黃線，所以，巷子裡的居民開車要左轉回家，都得再往前一點的318巷有留一個小缺口迴轉，只是路不寬難轉也危險，只是直接左轉又違規，讓居民大嘆回家好難，不方便，所以，也向新北市議員周雅玲陳情，希望能夠協助改善。
新北市議員周雅玲表示，前幾天到汐萬路三段看一些邊坡土石流或是道路溝渠塌陷的部分，民眾也一併提到行經的住家路口有畫了雙黃線，造成左轉回家的路上幾乎都違規左轉，所以，請市府交通局實地會勘，在討論後會將巷道口的雙黃線線塗銷，先試辦一年的方式去做，後續再視情況進行調整。
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