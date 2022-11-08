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影／急轉彎公布高端審查委員背景 黃珊珊批事後擠牙膏

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
無黨籍台北市長候選人黃珊珊前往萬華區走訪艋舺龍山商圈拜票，用餐民眾紛紛舉起手機拍照，互動熱絡。記者侯永全／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊前往萬華區走訪艋舺龍山商圈拜票，用餐民眾紛紛舉起手機拍照，互動熱絡。記者侯永全／攝影

食藥署幫高端補考EUA與公布專家召委名單成為藍綠白選戰攻防焦點，指揮中心日前才說為避免專家受到騷擾，不會公布專家名單，不料卻在昨晚自行公開專家召委的背景，遭外界批評擠牙膏式公布。無黨籍台北市長候選人黃珊珊下午在拜票行程時強調，台北市所有標案的審查委員都是公開的，如此才能防止弊端，高端EUA用表決通過，那就讓表決的人為自己的決定負責。

黃珊珊下午在細雨中前往萬華區走訪艋舺服飾商圈，與民眾黨市議員候選人吳怡萱一起掃街拜票，黃珊珊針對指揮中心指揮官王必勝態度急轉彎，昨晚自行公布高端審查委員背景，她受訪表示，審查委員不能有權無責，委員名單事先就要公開，而不是事後擠牙膏。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）與市議員候選人吳怡萱（左）下午走訪艋舺商圈拜票，民眾持黃的著作及帽子索取簽名。記者侯永全／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）與市議員候選人吳怡萱（左）下午走訪艋舺商圈拜票，民眾持黃的著作及帽子索取簽名。記者侯永全／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左二）與市議員候選人吳怡萱（右二）前往萬華區走訪艋舺商圈一起掃街拜票，熱情商家贈送包子，預祝黃「包中」。記者侯永全／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左二）與市議員候選人吳怡萱（右二）前往萬華區走訪艋舺商圈一起掃街拜票，熱情商家贈送包子，預祝黃「包中」。記者侯永全／攝影

2022大選 台北市長 黃珊珊 高端

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