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三芝宋厝橋改善工程完成 環境美化添亮點

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的宋厝橋進行美化改善工程，全新面貌的橋樑，為三芝市區增添亮點。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的宋厝橋進行美化改善工程，全新面貌的橋樑，為三芝市區增添亮點。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區的宋厝橋橫跨八連溪，更是往來古庄里與埔頭里的橋樑之一，在市議員蔡錦賢爭取下，由市府養工處補助經費159萬多元進行美化改善工程，近來工程完工，舉辦了啟用儀式，儀式上好多鄉親都搶先來試走看看，全新面貌的橋樑，為三芝市區增添亮點。

三芝區長王立文表示，在今年二月時，古庄里與埔頭里兩位里長一起來建議改善宋厝橋，而蔡錦賢議員在得知消息，當天就來會勘，向養工處爭取經費，終於在八月開工，最近也完工啟用。而宋厝橋的改善工程，改善全長大約30公尺，寬度為5公尺，最吸睛的絕對是地面鋪設的彩色壓花瀝青混凝土鋪面，為鄉村增添繽紛色彩，還有護欄也進行美化與整修，橋邊際更新增照明設備，讓新的宋厝橋，不論白天還是夜晚都相當亮眼。

市議員蔡錦賢說，宋厝橋改善後，為三芝增添了全新亮點，也讓八連溪亮了起來，現在散步來到這裡，都會忍不住佇足在橋上欣賞溪畔風光，而行車經過也會發現彩色的壓花鋪面，為一成不變的柏油路面，增添了繽紛的色彩與趣味。

議員 瀝青

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