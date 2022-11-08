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「天下第一所」中山二派出所耐震不足 原地重建估5年後完工
台北市中山警分局中山二派出所轄內酒店等八大營業場所林立，有「天下第一所」之稱，近日因廳舍老舊、耐震不足須重建，警力暫時移入新駐地，警方呼籲民眾洽公勿跑錯地點撲空。
警方指出，位於中山區中山北路、民生西路西南角的中山二派出所，建造至今已逾60年，現況耐震能力不足、補強效益不佳，為維護員警辦公環境安全，及民眾洽公舒適等，已規劃原址重建。
中山二派出所全新廳舍預計2027年底完工，目前規劃地上11層、地下2層，將提供民眾更優質的洽公環境，提升警政治安、交通、為民服務等成效，舊址暫時關門，但警政服務不停擺。
警方說，目前中山二派出所警力暫時移至中山區民活動中心2樓臨時廳舍，地址在中山區中山北路二段59巷21號2樓之4，11月3日已正式啟用，雖僅是過渡使用，但環境乾淨、明亮，提醒民眾洽公別撲空。
據悉，此次中山分局「中山北路線」（圓山、中山二、中山一）之一，原本緊鄰台北馬偕醫院的中山二派出所移入巷弄內，已可預期受理報案件數湧向鄰近2所，有員警開始擔心，分擔原有中山二派出所的受理報案量「接下來的日子會很辛苦」。
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