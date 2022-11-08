「天下第一所」中山二派出所耐震不足 原地重建估5年後完工

台北市中山警分局中山二派出所轄內酒店等八大營業場所林立，有「天下第一所」之稱，近日因廳舍老舊、耐震不足須重建，警力暫時移入新駐地，警方呼籲民眾洽公勿跑錯地點撲空。

警方指出，位於中山區中山北路、民生西路西南角的中山二派出所，建造至今已逾60年，現況耐震能力不足、補強效益不佳，為維護員警辦公環境安全，及民眾洽公舒適等，已規劃原址重建。

中山二派出所全新廳舍預計2027年底完工，目前規劃地上11層、地下2層，將提供民眾更優質的洽公環境，提升警政治安、交通、為民服務等成效，舊址暫時關門，但警政服務不停擺。

警方說，目前中山二派出所警力暫時移至中山區民活動中心2樓臨時廳舍，地址在中山區中山北路二段59巷21號2樓之4，11月3日已正式啟用，雖僅是過渡使用，但環境乾淨、明亮，提醒民眾洽公別撲空。