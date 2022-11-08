30癌友完成1100公里單車環台 新北推4癌免費篩檢

台灣抗癌協會帶領30位癌症病友一路互相扶持，用10天完成1100公里單車環臺壯舉，今日回到終點站新北市政府前的市民廣場。新北副市長陳純敬說，癌症多年來一直高居國人10大死因之首，雖然醫療科技進步，但預防才是根本之道，並呼籲市民定期做篩檢、維持「7333」運動原則。

台灣抗癌協會於2011年開始年號召癌友，一同舉辦單車環台活動，延續到今年邁入第10年。陳純敬說，癌症多年來一直高居國人10大死因之首，現代人忙碌的工作形態、精緻的高油飲食，以及不正常的生活作息，使得國人罹癌比例逐年攀升，且有年輕化的趨勢。

陳純敬說，雖然科技進步使得癌症已不再被視為絕症，但預防才是根本之道。呼籲市民朋友們並定期做篩檢，並維持「7333」運動原則，每周運動3次、每次運動30分鐘、讓心跳達130下，讓運動強度達到會流汗也會喘的程度，盼民眾齊心抗癌建立健康生活型態。

這次單車環台隊友廖秀芬罹癌後，經歷了傷痛悲苦，在化療的過程中產生嚴重的焦慮，幸而認識癌友姊妹的引領，參加協會三大盛事登玉山、泳渡日月潭及單車環台。廖說，當自己走入山林，被大自然擁抱，心靈得到寧靜與自在，內心獲得滿滿的正能量，並感謝新店衛生所不厭其煩的催促自己做檢查，才能及早發現與治療。

新北衛生局指出，新北市長期推動四大癌症免費篩檢，也就是乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌，都是近幾年男、女罹癌率高居前十名的癌症，因此定期篩檢尤其重要，盼市民透過定期做篩檢照顧自己的健康。