唐寶寶超賣力工作 新北庇護工場籲民眾支持

「好吃的便當，一個只要八十元！」日前一位唐寶寶買東西忘了付錢被店家吼叫，嚇的他全身發抖，店家因此遭網友撻伐，在新北各角落許多唐寶寶皆努力工作，希望為社會盡一份心力，新北市府地下一樓一間喜憨兒烘培屋，每到中午宏亮的叫賣聲，就是唐寶寶認真工作最佳證明。

據新北市勞工局統計，截至111年9月底，新北市身心障礙總人口數為17萬4364人。第1類神經系統構造及精神、心智功能最多佔5萬4636人、31.3％。

新北市身心障礙者15至64歲潛在就業人口9萬2520人、第1類就業人口共3萬5408人、38.3%。其中新北庇護工場在職庇護員工504位，屬智能障礙類計336人。

而在新北市府地下一樓喜憨兒烘培屋的唐寶寶們，有時在整理貨架、有時在將麵包買放整齊，或盡力的希望將便當銷售出去，做的工作並不輕鬆，但總是面帶笑容迎接每一位顧客，期望透過自身的努力獲得該有的報酬。

新北市勞工局表示，唐寶寶在庇護工場認真努力工作，希望民眾可以多加支持，新北市勞工局為協助身心障礙者，在全市設有28處據點庇護工場，工作內容包括製作糕點、蛋捲、年節餅乾禮盒、印刷設計、印表機碳粉、燈具製作等，提供唐寶寶能供謀生的管道。

民眾在參觀選購庇護工廠商品時，也能藉有與唐寶寶接觸，感受他們純真的一面，更能有同理心面對彼此。

新北市庇護工場產品服務型錄：https://ilabor.ntpc.gov.tw/file/fileDownload?id=899617738&serverName=a46851b1-a285-42cf-8ea0-a5e81b715571