新北歡樂耶誕城11月11日開城 警建議多利用大眾運輸

連續12年舉辦的「2022新北歡樂耶誕城」11月11日開城至明年1月2日，此次活動主題集結Disney+六大超人氣品牌，包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR，還規畫雙主燈區，燈區範圍延伸到府中商圈，結合八個局處，推出12檔活動持續歡樂53天，新北市警局建議民眾多利用大眾交通運輸工具前往。

今年光雕投影秀，由來自新加坡的光雕技術團隊打造Disney+主題3D雷射光雕投影秀。並首次將「北極光」搬進新北耶誕城，以雷射、煙霧機營造極光雲海特效，結合市府北面牆面妝點的冰晶雪花，彷彿踏入冬季的奇幻之境。「冰雪奇緣」中萌翻天的雪寶，登上市民廣場地標耶誕樹，廣場市集裝飾著各種耶誕元素及燈飾，搖身一變成為浪漫感滿點的「雪白之城」。

板橋車站站前廣場也加入銀白色主題元素，萬坪公園燈區有「腦筋急轉彎」、「玩具總動員」、「怪獸電力公司」等皮克斯經典場景及角色裝置。

12月10日、11日舉辦「巨星耶誕演唱會」及12月25日舉辦「新北耶誕平安夜」等3場大型活動。新北市警局特別呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往會場，市民廣場周邊鄰近四鐵共構的板橋車站，建議新莊、中永和及新店地區民眾可搭乘捷運環狀線至板橋站；土城及台北市地區民眾可搭捷運板南線至板橋站；三重、蘆洲地區民眾可搭乘新蘆線於頭前庄站轉乘環狀線至板橋站；林口、五股、泰山地區民眾可搭乘捷運機場線於新北產業園區站轉乘環狀線至板橋站；汐止、樹林及鶯歌地區民眾則可搭乘火車至板橋車站。另要前往府中燈區則可搭乘捷運板南線或車頭LED顯示 「行經新北歡樂耶誕城」公車到府中站。

「2022新北歡樂耶誕城」活動及交通資訊，請上新北市觀光旅遊網、活動官網、新北旅客、大台北公車網頁、新北市政府警察局及新北市政府警察局交通警察大隊Facebook粉絲團查詢。

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⮚新北歡樂耶誕城活動官網：https://christmasland.ntpc.gov.tw/

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