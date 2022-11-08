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唐寶寶事件引關注 新北議員籲巿府協助身心障礙者就業

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
各界長期對身障人士關注，但新北有身障人士表示，自己就業常四處碰壁，希望政府可以協助安排就業，或培養一技之長。圖／金瑞龍辦公室提供
各界長期對身障人士關注，但新北有身障人士表示，自己就業常四處碰壁，希望政府可以協助安排就業，或培養一技之長。圖／金瑞龍辦公室提供

永和唐寶寶事件引發外界對於相關族群及身心障礙人士關注，新北有身障人士表示，自己就業常四處碰壁，希望政府可以協助安排就業，或培養一技之長。新北勞工局表示，藉企業身障求才統合服務單一窗口協助個別民眾輔導與建議；新北市議員金瑞龍則建議，設立為非典型就業多元場域，讓身障者有平台及空間增加就業機會。

據了解，唐氏症是最常見的染色體異常疾患，許多唐寶寶會有許多方面的異常，如智能不足、先天性心臟病、視力與聽力的缺陷等，頗受社會關注。

隨近期唐寶寶議題引發討論，也有身障人士表示，自己找工作常四處碰壁，希望市府能安排就業，或培養一技之長。台灣障友家庭經濟研究會認為，市府應該利用閒置空間或學校用地，提供障團聯合辦公場域，並藉助場域的佈置，打造非典型就業空間。

新北勞工局長陳瑞嘉指出，透過企業身障求才統合服務單一窗口，能協助企業順利進用身障者，並提供個別輔導與建議；勞工局呼籲，未足額進用身障人士企業，盡快符合標準，讓身障者可以適才發揮。新北市長侯友宜也說，相當肯定勞工局積極輔導身障者就業，也委由民間經營庇護工場，並給予相關補助，增加身障者就業機會。

金瑞龍建議，市府應利用閒置空間，提供給身障團體設立為非典型就業多元場域，讓非典型工作者（部分工時、臨時性或人力派遣）有一個平台及空間，結合公私領域相關資源，增加障友就業機會，實踐障友平權理念。

金瑞龍提到，有些障友外出需靠大眾交通工具，因此他也爭取擴大愛心卡使用範圍，除目前的公車及捷運外，希望愛心卡也能使用在台鐵、計程車及YouBike上，市府也表示在財政允許的狀況下會陸續推動，目前傾向台鐵優先使用。另外，目前中和區景新街、民享街及民德路等路段，也已爭取增設身障機車格位，未來也持續爭取更多車格，方便障友停車。

各界長期對身障人士關注，但新北有身障人士表示，自己就業常四處碰壁，希望政府可以協助安排就業，或培養一技之長。圖／金瑞龍辦公室提供
各界長期對身障人士關注，但新北有身障人士表示，自己就業常四處碰壁，希望政府可以協助安排就業，或培養一技之長。圖／金瑞龍辦公室提供

身障者 新北市長 唐寶寶

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