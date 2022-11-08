新北市府受贈1億6000萬消防器材 侯友宜頒獎致意

新北市長侯友宜為感謝民眾、公司團體捐贈救災救護車輛、防疫物資暨住警器，在今早舉辦捐贈感恩典禮，本次各界共捐贈23輛高頂救護車、21輛災情勘查車、6台自動心肺復甦機、2部高階生理監視器、2萬5千顆住警器、各式救災救護器材及防疫物資，總額超過1億6千萬元。

侯友宜表示，安居樂業的「安」永遠擺在第一位，感謝善心人士的支持，還有在所有消防、義消同仁共同的努力下，讓新北市緊急救護康復出院率達到10.71％、已成功挽回2035條人命，是六都第一；在火災預防方面，完成安裝56萬6561戶住警器、預警成功達305件，也是全國第一。

侯友宜表示，新北統籌分配款是六都最低，與其他縣市相比預算較少，所以都是靠大家的愛心幫忙，近2年多、3年大平台獲得捐贈39億，也是因為民眾的愛心，才能讓市府獲得許多救護車、消防器材，讓OHCA出院率成為六都第一。

台灣民眾對於消防設備、安全意識有待加強，也有一些居民因家境較為清寒，沒辦法在家中全室安裝住警器，及早發現火災，導致意外事故發生，新北市消防局聯繫各單位、公司，希望民間團體或企業能夠協助。

新北市消防局第六分隊就向聯合報表示，汐止仍有部分居民家中住警器數量不足，希望公司可以捐贈住警器，不只提供汐止居民擁有更安全的居所，也能拋磚引玉，讓更多有能力的企業、民眾主動捐贈相關設備。聯合報也立刻允諾，捐贈住警器給消防局，藉此敦親睦鄰。

另外，像是民眾林惠蘭、劉韋利及劉韋良因家屬劉寅於中和烘爐地山區迷失事故，不幸身亡，位感念搜救人員救災危險及辛勞，捐贈新台幣30萬元，充實山域救災裝備器材、民眾李陳昭子為照顧離鄉打拼的遊子，20年未調漲房租，因夢見捐贈救護車，故將夢中善行實踐。

企業「天得歐氏慈善基金會」也累積捐贈3輛救護車及高階生理監視器，捐贈金額超過1千3000萬元、「愛爾麗醫療集團」累積捐贈4輛救護車，捐贈金額超過1千2百萬元、「尚禾亞康養國際集團」近3年已累計捐贈3萬顆住警器，金額達680萬元，這些都是正向的力量，引領善的循環，成為守護市民安居樂業的力量。