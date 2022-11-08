爭選前之夜場地 林佳龍競辦要侯友宜說清楚

新北市長候選人林佳龍競辦今表示，選前之夜如民主嘉年華，針對板橋第一運動場前廣場空地，8月19日競辦發文申請，新北市府說5月就已被申請，質疑可能是侯友宜申請，但侯到8月17日才被國民黨提名，當時也沒說要連任，要求侯友宜說清楚。板橋區公所表示，因該時段已核准大型集會活動，考量交通人潮，因此才駁回。

昨天林佳龍表示，侯友宜是因為選前之夜，球員兼裁判、黑箱作業，然後不讓林競辦申請想申請地方，用他人名義在還沒有開始登記時，就把板橋第一運動場前廣場偷偷借走，這個很不公平的，現在也完全不公開資料，如果你用到了第一運動場的前面的廣場，我們就讓你，但連不會互相干擾的區運路，我們要申請，竟然也不准，那你要在兩個地方都辦活動嗎？可不可以一個讓我們？

林佳龍競辦今批評，板橋區運路路權板橋公所說要30天錢才能申請，10月25日上午8點就親送公文到公所，但到現在也還沒被核准，批評侯市府只許州官放火不許百姓點燈，侯市長是不是太鴨霸，區運路借用區公所解釋是因為梨泰院踩踏事件，但梨泰院事件10月29日才發生，競辦更早之前申請，現在侯市府隨便找個理由剝奪辦選前之夜權利。

板橋區公所對此表示，區運路路權申請部分於10月25日接獲林佳龍競選總部道路借用申請，經與體育處確認已核准相關單位於第一運動場申請大型集會活動，考量人潮進出入動線及交通安全，避免疏散動線重疊及衝突，於11月3日發文駁回林佳龍競選總部於區運路借用之申請。

另公所於10月25日接獲林佳龍競選總部公館街路權道路借用申請，於10月31日發文訂於11月4日辦理現場會勘，經會勘後初步已與周邊相關單位協調完成，已請林佳龍競辦進行部分申請內容修改。