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爭選前之夜場地 林佳龍競辦要侯友宜說清楚

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長候選人林佳龍競辦今舉行記者會質疑申請選前之夜場地遭打壓。記者李定宇／攝影
新北市長候選人林佳龍競辦今舉行記者會質疑申請選前之夜場地遭打壓。記者李定宇／攝影

新北市長候選人林佳龍競辦今表示，選前之夜如民主嘉年華，針對板橋第一運動場前廣場空地，8月19日競辦發文申請，新北市府說5月就已被申請，質疑可能是侯友宜申請，但侯到8月17日才被國民黨提名，當時也沒說要連任，要求侯友宜說清楚。板橋區公所表示，因該時段已核准大型集會活動，考量交通人潮，因此才駁回。

昨天林佳龍表示，侯友宜是因為選前之夜，球員兼裁判、黑箱作業，然後不讓林競辦申請想申請地方，用他人名義在還沒有開始登記時，就把板橋第一運動場前廣場偷偷借走，這個很不公平的，現在也完全不公開資料，如果你用到了第一運動場的前面的廣場，我們就讓你，但連不會互相干擾的區運路，我們要申請，竟然也不准，那你要在兩個地方都辦活動嗎？可不可以一個讓我們？

林佳龍競辦今批評，板橋區運路路權板橋公所說要30天錢才能申請，10月25日上午8點就親送公文到公所，但到現在也還沒被核准，批評侯市府只許州官放火不許百姓點燈，侯市長是不是太鴨霸，區運路借用區公所解釋是因為梨泰院踩踏事件，但梨泰院事件10月29日才發生，競辦更早之前申請，現在侯市府隨便找個理由剝奪辦選前之夜權利。

板橋區公所對此表示，區運路路權申請部分於10月25日接獲林佳龍競選總部道路借用申請，經與體育處確認已核准相關單位於第一運動場申請大型集會活動，考量人潮進出入動線及交通安全，避免疏散動線重疊及衝突，於11月3日發文駁回林佳龍競選總部於區運路借用之申請。

另公所於10月25日接獲林佳龍競選總部公館街路權道路借用申請，於10月31日發文訂於11月4日辦理現場會勘，經會勘後初步已與周邊相關單位協調完成，已請林佳龍競辦進行部分申請內容修改。

林佳龍 新北市長 侯友宜 2022大選

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