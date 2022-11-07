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台灣詩選40周年 重量級大師今齊聚五股守讓堂對談

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立圖書館與二魚文化出版社共同舉辦「台灣年度詩選40年聯合座談暨新書分享會」，與隱地、向明、向陽、白靈、蕭蕭、焦桐等重量級大師齊聚五股守讓堂。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館與二魚文化出版社共同舉辦「台灣年度詩選40年聯合座談暨新書分享會」，與隱地、向明、向陽、白靈、蕭蕭、焦桐等重量級大師齊聚五股守讓堂。圖／新北市立圖書館提供

今年是台灣年度詩選邁向第40周年，新北市立圖書館與二魚文化出版社共同舉辦「台灣年度詩選40年聯合座談暨新書分享會」，與隱地、向明、向陽、白靈、蕭蕭、焦桐等重量級大師齊聚五股守讓堂，展開一場精采的世紀對談。

新北市立圖書館館長王錦華表示，台灣詩選是台灣最悠久的年度詩選集，為了這美麗的堅持，台灣前輩詩人大力奔走，從1982年10月創始，2000年起交棒給中生代，2018年再傳承給年輕一代接手，如此三代輪番上場，今年邁向40周年的里程碑，新北市立圖書館盼透過這場盛會，帶大家認識台灣詩壇40年來的轉變與風采。

台灣詩選的催生者、高齡86歲的爾雅出版社發行人隱地說，只要肯走進詩裡去，都會採到鮮花和陽光。雖然出版年度詩選不賺錢，卻非常快樂，本來自己不寫詩，但因為出版年度詩選，旁聽詩人編委們的編選工作，聽著聽著也會寫詩了，作品還曾選入年度詩選。

隱地說，在生命低潮時遇見詩，寫詩讓自己重新找回創作的熱忱，也讓資深出版人的他成了「年輕的詩人」。為年度詩選服務25年的知名詩人向陽則說，從青絲到白髮，一路與詩為伍，為詩作嫁，雖然辛苦，卻也備感幸福。

新生代詩人、年度詩選主編林達陽，為40周年之作匯集了75位跨世代、跨領域詩人的年度代表作，以心鐫刻後疫情時代的眾生相，搭配「詩的接力長跑—臺灣年度詩選40年」特展，五股守讓堂11月同時推出三場次的「現代詩講堂」，分別是11月12日焦桐「詩藝與廚藝」、11月19日向陽「用母語寫出詩的芳味」、與11月20日蕭蕭「以春秋筆，留千秋詩」，讓大家可以與大師讀詩、談詩、論詩，即日起免費報名。

新北市立圖書館與二魚文化出版社共同舉辦「台灣年度詩選40年聯合座談暨新書分享會」，台灣詩選的催生者、高齡86歲的爾雅出版社發行人隱地（中間站立者）說，因為出版年度詩選，旁聽詩人編委們的編選工作，聽著聽著也會寫詩了。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館與二魚文化出版社共同舉辦「台灣年度詩選40年聯合座談暨新書分享會」，台灣詩選的催生者、高齡86歲的爾雅出版社發行人隱地（中間站立者）說，因為出版年度詩選，旁聽詩人編委們的編選工作，聽著聽著也會寫詩了。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館與二魚文化出版社共同舉辦「台灣年度詩選40年聯合座談暨新書分享會」，與隱地、向明、向陽、白靈、蕭蕭、焦桐等重量級大師齊聚五股守讓堂。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館與二魚文化出版社共同舉辦「台灣年度詩選40年聯合座談暨新書分享會」，與隱地、向明、向陽、白靈、蕭蕭、焦桐等重量級大師齊聚五股守讓堂。圖／新北市立圖書館提供

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