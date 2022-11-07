防極端氣候帶來水患 新北自主防災社區再添3處

全球氣候變遷效應影響，短延時強降雨事件日益嚴重，即便防洪工程達保護標準，仍恐面臨淹水問題，新北水利局除在今年辦15場「水患自主防災社區」活動，並新增3處防災社區，也媒合多家民間企業一同演練，企業還捐贈物資，發揮防災最大效益。

水利局，為防範淹水問題，自101年起陸續成立16處水患自主防災社區，今年更增加淡水區草東里、八里區龍源里、三重區五順里等3處防災社區，多管齊下將災害降至最低，以保障人民生命財產安全。

水利局表示，今年共辦15場「水患自主防災社區」活動，參與人次達467人次，為歷年最高；首先安排「社區訪視及計畫說明會」，召集學者專家、社區幹部，共同商討防災社區推動相關事項，並籌組推動防災社區之工作團隊。

接著進行「社區環境踏勘與保全對象調查」，由專家與社區民眾實際勘查社區內環境，認識環境與災害的關係，並討論適合當地的防救災對策，進而擬定防救災對策後，即進行「水患自主防災社區組織成員教育訓練」，透過分組討論的方式，將參與民眾編組並進行任務分工。

水利局長宋德仁說，水患自主防災社區藉由3位熱心主動的里長們號召，由水利局及消防局辦理相關防災訓練課程，帶領里民完成各項艱鉅的教育訓練，希望透過非工程措施全面推動「水患自主防災社區」的機制與運轉，整合社區組織力量及資源，激發民眾建立防災意識，提昇社區「抗災、避災、減災」之預防措施，打造安全永續社區。

吳小姐分享，參加防災社區培訓之後才知道，原來一般民眾遇到災害也可以盡一己之力，感覺很有成就感；了解到成立防災社區的目的，就是希望經由各項防災、救災的教育訓練，配合緊急救護、逃生路線規劃等等演練項目，提昇對災害的認識及面對災害應變的能力。