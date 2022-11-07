下雨積水又濕滑 汐止火車站廣場年底要改善

汐止火車站每天進出的人很多，不過，這陣子下大雨地面積水，就連週邊行人通道也一樣，引起民怨，甚至地面濕滑危險，所以，今(7)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求在今年底改善完成。

汐止火車站每天趕著搭火車的人很多，其中也有不少是下了公車要走到火車站裡，不過，只要一下雨就會變的很不方便，雖然，有清潔人員不時會清理順便掃水，不過，有時雨一大，就會大片積水，前陣子橋下廣場底下也積了好大一灘水，不想踩水只能走小心走外圍，民眾說涉水走過去鞋子都濕了，很不方便。

新北市議員張錦豪表示，在汐止火車站站體，比較靠近路面側水都會潑進來，如果遇到大雨就會積水不易排出的狀況，今天來會勘發現有一些排水孔有堵塞的狀況、也有些地方是比較低漥的情形，今天會勘站長回應會請廠商以導水的方式，增加排水性，改善積水狀況，另外靠近大同路側，地面也濕滑的現象，也要求做止滑，將原本光滑面改用粗糙面材質達到止滑的效果，預計在今年底會將火車站廣場積水及地面濕滑問題改善完成。