汐止消防再添戰力 王母救世宮捐災情勘查車

汐止區保長里的王母救世宮，今年舉行五朝清醮大典，除了連續一個禮拜的大型法會活動，並且在這個月捐贈一台災情勘查車給汐止消防中隊執行救災勤務上使用，為新北消防再添利器，讓市民生命財產獲得更大保障。

宮主黃英敏表示，在今年五月舉行五朝清醮大典有到消防第六大隊拜訪，得知需要一部災情勘查車，所以，當時想說等做醮結束就來捐車，所以，在醮會圓滿結束後，就宮裡面開會後，就決定捐車，本宮秉持著「熱心公益、回饋社會、造福鄉梓」之精神，更期望能藉此拋磚引玉，捐贈一輛災情勘查車供救災單位使用，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，使新北市市民能獲得更多的保障。

消防局第六大隊長莊渝淵指出，新北市政府消防局第六大隊轄區包括汐止、北海岸及東北角等區，幅員廣闊，除了原有的瑞芳及金山中隊之外，在今年5月中，正式成立汐止中隊，新的中隊成立需要一台災勘車，所以，很感謝王母救世宮捐1輛四輪驅動災情勘查車，提供汐止中隊執行救災勤務上使用，為消防救災提升戰力，也讓新北市市民能獲得更多的保障。