防垃圾、陌生人進校園 淡水鄧公國小裝設電眼

為讓學童有安全的上課環境，新北市淡水區鄧公國小在新北市議員蔡錦賢爭取經費下，增設監視器，以防止被不明人士亂丟垃圾，造成校園環境衛生問題，同時也可以防止陌生人翻牆進到校園當中，保障學童安全。

市議員蔡錦賢表示，現在有些多人的公德心愈來愈缺乏，鄧公國小被丟垃圾後落沒發現，衍生出許多環境髒亂問題，甚至還會發出惡臭影響學生學習，過去也多次請里長進行宣導，但最終還是要用電眼來揪出製造垃圾的民眾，因此在裝設之後，情況確實有改善許多。

學府里長林文成表示，在議員爭取經費，讓學校得以增加許多的電眼來防止垃圾被丟在校園內之外，對於學校的安全也大大提升許多，更能夠防止陌生人翻牆進到校園當中，保障學生學習的安全與衛生環境。