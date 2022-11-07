友善生態 淡水忠寮社區李鎮榮獲農村領航獎

行政院農業委員會水土保持局頒發的「農村領航獎」，由新北市淡水區忠寮社區理事長李鎮榮摘得殊榮，李鎮榮帶領忠寮社區去年獲台灣農村最高榮譽「金牌農村」優等社區，營造屬於忠寮社區的里山生活圈，獲獎是實至名歸。

今年67歲的忠寮社區發展協會理事長李鎮榮，是位土生土長的忠寮人，10多年前，回到家鄉，看到許多農地辦理休耕，昔日溪水不再清澈，過去兒時的景色已不再，使他萌生還原生態的念頭，創立七人小組召集社區耆老及退休老師，作為社區決策中心一同推動農村再生，而新北農業局也透過農村再生計畫安排教育課程，協助運用當地的梯田、溼地，打造蜻蜓復育空間，重現豐富的生態資源榮景。

為了推廣友善環境，李鎮榮於社區內規劃「魚菜共生」生態園區，將農地中的雜草餵魚、養魚池的排放水引入筊白筍田過濾後，再排入公司田溪中，並於109年依電業法成立太陽能綠電合作社，設置公民電廠讓公民參與智慧綠能，至今已有7座，逐步帶領社區打造「智慧綠能村 幸福中田寮」。

理事長李鎮榮表示，要吸引青年回鄉，農村社區必須要先從友善生態環境做起，有了好的生產環境，青年才有創意發展的空間，在投入社區發展的十年間，最終初心皆是「維護環境出發」，透過結合USR學校資源，帶領社區推廣食農教育、魚菜共生等課程，將社區食農教育理念扎根、傳承及展演，且積極參與政府獎項努力讓社區發展被看見，忠寮追求的是農村最初的美好，也是對未來永續的期盼。