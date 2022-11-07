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三芝國中新圖書館落成 「悅雲軒」明亮又舒適

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝國中新的圖書館，取名為「悅雲軒」，環境明亮更加舒適。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝國中新的圖書館，取名為「悅雲軒」，環境明亮更加舒適。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝國中在校友會與家長會共同支持下，由國教署挹注經費，將原為校友會與家長會的兩間辦公室，活化打造成為新的圖書館，取名為「悅雲軒」，並於校友回娘家活動中舉辦揭牌儀式，新圖書館的閱讀環境明亮更加舒適，進而也讓學生們愛上閱讀。

三芝國中學生分享 明亮、寬闊的新圖書館，除了多元化的書籍，還設置了電腦、大屏幕等資訊設備，以及可以靠背的沙發椅，現在來到圖書館中學習與取得知識的管道更多元，閱讀環境也更加舒適。

三芝國中校長黃中良說，其實在三芝國中隔壁就是市立圖書館三芝分館，而三芝國中依舊應用校內兩間辦公室的空間，打造校內圖書館，充分展現學校、家長與校友對於的閱讀重視，透過更加多元化的閱讀內容、空間與管道，也期許學生們能夠在舒適的新圖書館中，靜下心來玩味作者的文辭字句，感受文字洗鍊之美，進而能夠讓夢想萌芽，並徜徉於夢想之中。

圖書館 夢想 國教署

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