草山行館重新開幕 公私協力形塑「草山微型聚落」

台北市歷史建築「草山行館」正式加入台北老房子計畫行列，成為老房子文化運動第22處開幕的文化資產。台北市長柯文哲今天出席開幕活動表示，一個城市的偉大，不在於高樓大廈有多高，而在文化底蘊有多深，文化資產不僅承載著城市的歷史記憶，更呈現城市發展的深度與廣度。

草山行館原為日治時期台灣糖業株式會社的招待所，民國38年前，前總統蔣中正來台後以此作為臨時官邸，周邊5小棟建築則做為官員或隨扈居所，後因官邸移往士林官邸，此地改為「夏季避暑行館」。過往曾於此接待許多國內外貴賓，見證台灣戰後發展歷史。

至於行館的建築具中日兼併風格，也代表時代的特色與歲月的印痕。草山行館歷經不同時代與角色的定位，從流溢著文化氣息、名流雅士的匯聚之處，轉變為肩負歷史使命的台灣首座總統官邸，並在完成階段性任務後，卸任為悠閒雅適的避暑之所，每個階段都訴說著不同的故事、蘊藏著時代的記憶。

北市文化局表示，這次與草山行館營運單位攜手合作，投入逾3400萬元經費，修復主行館及周邊5棟建物並擴大開放範圍，以「主題園區」概念，打造養心茶屋、親子書屋、小農基地、樂活教室、草山歇腳處與飲食文化體驗等6大主題空間，形塑一座以生活藝術為核心的「草山微型聚落」，展示草山行館的歷史風華。