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草山行館重新開幕 公私協力形塑「草山微型聚落」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市歷史建築「草山行館」正式加入台北老房子計畫行列，成為老房子文化運動第22處開幕的文化資產。圖／北市文化局提供
台北市歷史建築「草山行館」正式加入台北老房子計畫行列，成為老房子文化運動第22處開幕的文化資產。圖／北市文化局提供

台北市歷史建築「草山行館」正式加入台北老房子計畫行列，成為老房子文化運動第22處開幕的文化資產台北市長柯文哲今天出席開幕活動表示，一個城市的偉大，不在於高樓大廈有多高，而在文化底蘊有多深，文化資產不僅承載著城市的歷史記憶，更呈現城市發展的深度與廣度。

草山行館原為日治時期台灣糖業株式會社的招待所，民國38年前，前總統蔣中正來台後以此作為臨時官邸，周邊5小棟建築則做為官員或隨扈居所，後因官邸移往士林官邸，此地改為「夏季避暑行館」。過往曾於此接待許多國內外貴賓，見證台灣戰後發展歷史。

至於行館的建築具中日兼併風格，也代表時代的特色與歲月的印痕。草山行館歷經不同時代與角色的定位，從流溢著文化氣息、名流雅士的匯聚之處，轉變為肩負歷史使命的台灣首座總統官邸，並在完成階段性任務後，卸任為悠閒雅適的避暑之所，每個階段都訴說著不同的故事、蘊藏著時代的記憶。

北市文化局表示，這次與草山行館營運單位攜手合作，投入逾3400萬元經費，修復主行館及周邊5棟建物並擴大開放範圍，以「主題園區」概念，打造養心茶屋、親子書屋、小農基地、樂活教室、草山歇腳處與飲食文化體驗等6大主題空間，形塑一座以生活藝術為核心的「草山微型聚落」，展示草山行館的歷史風華。

未來營運團隊將以「主題園區」的概念出發，透過歷史場域的延續、藝文展覽的辦理、文化創意的延伸以及在地資源的串聯，將草山行館形塑為一座以生活藝術為核心的微型聚落。未來也規畫推出園區文化體驗遊程，將依6棟建物場域的主題屬性為核心，推出茶席體驗、親子共讀、藝術課程、農夫市集等多元文化遊程，讓民眾來到草山，品文化、享生活、嚐美食。

台北市長柯文哲今天出席開幕活動表示，一個城市的偉大，不在於高樓大廈有多高，而在文化底蘊有多深。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天出席開幕活動表示，一個城市的偉大，不在於高樓大廈有多高，而在文化底蘊有多深。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天出席開幕活動表示，一個城市的偉大，不在於高樓大廈有多高，而在文化底蘊有多深。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天出席開幕活動表示，一個城市的偉大，不在於高樓大廈有多高，而在文化底蘊有多深。圖／北市府提供
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台北市歷史建築「草山行館」正式加入台北老房子計畫行列，成為老房子文化運動第22處開幕的文化資產。圖／北市文化局提供
台北市歷史建築「草山行館」正式加入台北老房子計畫行列，成為老房子文化運動第22處開幕的文化資產。圖／北市文化局提供
台北市歷史建築「草山行館」正式加入台北老房子計畫行列，成為老房子文化運動第22處開幕的文化資產。圖／北市文化局提供

文化資產 台北市長 歷史建築

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