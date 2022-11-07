新北耶誕城估假日人潮15萬 議員候選人提建APP整合資訊

2022新北耶誕城將在11月11日開城，新北觀旅局預估，平日人潮將逾10萬人次，假日可能逾15萬人次。新北議員候選人廖裕德認為，不如建制一套完整活動即時資訊系統，比如附近人流、交通及即時停車空位資訊，提供給民眾查詢、運用。

廖裕德說，新北耶誕城活動為期53天，必須動用大批警察、醫療人員、義交、志工及現場工作人員維持現場秩序，但目前市府各單位都各自職掌，缺乏系統整合，導致資訊傳達、查詢不易，很難發揮即時掌控的功能。

廖裕德認為，不如建制一套完整的活動即時資訊系統，包括活動現場、捷運、火車站等大眾運輸人流、交通狀況及附近停車場的停車空位資訊，控制活動現場民眾進出；同時利用無人機及其他先進的數位科技設備，讓警方隨時掌控現場的人潮分布情形，甚至是民眾糾紛、小偷行竊等治安狀況。

另外，也可以將醫療站資訊一併列入，整合在一個APP裡面，不僅工作人員可以用，並提供民眾也可以透過手機隨時查詢到現場的各種資訊。