新北耶誕城估假日人潮15萬 議員候選人提建APP整合資訊
2022新北耶誕城將在11月11日開城，新北觀旅局預估，平日人潮將逾10萬人次，假日可能逾15萬人次。新北議員候選人廖裕德認為，不如建制一套完整活動即時資訊系統，比如附近人流、交通及即時停車空位資訊，提供給民眾查詢、運用。
廖裕德說，新北耶誕城活動為期53天，必須動用大批警察、醫療人員、義交、志工及現場工作人員維持現場秩序，但目前市府各單位都各自職掌，缺乏系統整合，導致資訊傳達、查詢不易，很難發揮即時掌控的功能。
廖裕德認為，不如建制一套完整的活動即時資訊系統，包括活動現場、捷運、火車站等大眾運輸人流、交通狀況及附近停車場的停車空位資訊，控制活動現場民眾進出；同時利用無人機及其他先進的數位科技設備，讓警方隨時掌控現場的人潮分布情形，甚至是民眾糾紛、小偷行竊等治安狀況。
另外，也可以將醫療站資訊一併列入，整合在一個APP裡面，不僅工作人員可以用，並提供民眾也可以透過手機隨時查詢到現場的各種資訊。
廖裕德說，既然新北市政府在「Global Summit 2022」全球高峰會中，勇奪全球第一智慧城市首獎，舉辦任何大型活動，都應該定位為「智慧活動」，不僅可以大量減少人力、物力的支出，也讓南韓梨泰院不幸事故防範於未然；未來還可以申請專利，運用在全世界各地的大型活動上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言