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唐寶寶買炸物忘帶錢遭咆哮 新北社會局籲多包容

中央社／ 新北7日電

有母親發文控訴唐氏症孩子買炸物忘記帶錢遭店家大聲咆哮。新北社會局說，唐寶寶是很溫和的心智障礙孩子，遇到衝突可能會不知如何反應，社會對身心障礙者可多些包容與同理。

一名母親5日在社群網站臉書（Facebook）發文表示，她的唐氏症孩子在新北市中和區要買一份40元炸物給阿公阿嬤吃，但忘記帶錢，孩子立刻向店家道歉，不料老闆卻開始大聲咆哮，還叫警察來，這舉動讓她的孩子躲在旁邊全身發抖。

這名母親到場了解狀況，店家卻向她說，「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」，她詢問老闆難道不能等他打電話給家人嗎？此時老闆拉高嗓門說，「我們很忙，哪有時間等」。

這名母親表示，唐寶寶畢竟還是和一般人不同，但令人難過的是，這個社會還是有很多對待慢飛兒的不公平事件。

新北市政府警察局永和分局說，昨天晚間員警到場了解狀況，老闆表示，做好餐點後，對方稱沒帶現金，他有說可以使用電子支付，但對方沒有回應。

永和分局表示，員警問唐寶寶有沒有手機後，唐寶寶掏出的手機沒有網路連線訊號，因此員警協助聯繫唐寶寶的家人來付款。

新北市政府社會局身心障礙福利科科長楊貴閔表示，唐寶寶是很溫和的心智障礙孩子，雖然他們的智能可能只有國中、國小程度，不過與他們正常互動即可，在互動過程，他們也可以感受到對方的友善。

楊貴閔說，唐寶寶的語言表達能力會根據障礙等級而有不同，有的可以進行一般對話，有的講話較慢，有的語言能力可能較弱，不過只要不使用太難詞彙、慢慢講清楚，基本上溝通都不會有大問題。

楊貴閔表示，由於唐寶寶智能障礙的關係，如果遇到衝突或緊急狀況，其實就像國中或國小孩子一樣，有可能反應不過來、不知道怎麼因應，社會對身心障礙者可以多些包容與同理。

另外，警方低調證實，炸物店老闆有到警局詢問提告妨害名譽流程，不過到目前都沒有進一步動作。

唐寶寶 警察

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