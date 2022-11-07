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新北市府中廣場停車場預計年底完工 侯友宜今視察工程進度

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
原本府中廣場的轉乘平面停車場，將改為下沉式停車場，預計於12月31日完工。圖／新北工務局提供
原本府中廣場的轉乘平面停車場，將改為下沉式停車場，預計於12月31日完工。圖／新北工務局提供

新北市府近兩年積極推動府中雙城，繼4月拓寬府中廣場後，市民廣場、板橋車站周邊人行道工程及捷運府中站2號、3號出口廣場也全部完工。此外，原本府中廣場的轉乘平面停車場，將改為下沉式停車場，預計於12月31日完工。新北市長侯友宜今視察表示，因這次歡樂耶誕城擴大範圍來看工程進度，盼施工順利完畢。

侯友宜說，為擴大新舊府城的交替，我們推動府中及市民廣場，用雙軸三廣場方式呈現府中的新舊文化，雙軸就是縣民大道、重慶路、北門街，以及我們三廣場，市民廣場、站前廣場、府中廣場，將府中商圈、市民廣場銜接林家花園廊帶，目前已經施工了將近一年，大部分都已經完工，為了搭配歡樂耶誕城擴大範圍，特別來看工程進度，盼施工順利完畢。

新工處表示，府中廣場繼今年4月完成府中路拓寬，使整體通行動線更為順暢，捷運府中站2號、3號出口廣場也在10月22日完成。此外，原本府中廣場一半空間為轉乘停車場，將改為下沉式停車場，上層為川堂，提供民眾更舒適的活動休憩場所，預計於12月31日完工。

新北市府近兩年積極推動府中雙城，新北市長侯友宜今視察表示，因這次歡樂耶誕城擴大範圍來看工程進度，盼施工順利完畢。記者劉懿萱／攝影
新北市府近兩年積極推動府中雙城，新北市長侯友宜今視察表示，因這次歡樂耶誕城擴大範圍來看工程進度，盼施工順利完畢。記者劉懿萱／攝影

新北市長 中廣 停車場

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