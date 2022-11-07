聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北市府中廣場停車場預計年底完工 侯友宜今視察工程進度
新北市府近兩年積極推動府中雙城，繼4月拓寬府中廣場後，市民廣場、板橋車站周邊人行道工程及捷運府中站2號、3號出口廣場也全部完工。此外，原本府中廣場的轉乘平面停車場，將改為下沉式停車場，預計於12月31日完工。新北市長侯友宜今視察表示，因這次歡樂耶誕城擴大範圍來看工程進度，盼施工順利完畢。
侯友宜說，為擴大新舊府城的交替，我們推動府中及市民廣場，用雙軸三廣場方式呈現府中的新舊文化，雙軸就是縣民大道、重慶路、北門街，以及我們三廣場，市民廣場、站前廣場、府中廣場，將府中商圈、市民廣場銜接林家花園廊帶，目前已經施工了將近一年，大部分都已經完工，為了搭配歡樂耶誕城擴大範圍，特別來看工程進度，盼施工順利完畢。
新工處表示，府中廣場繼今年4月完成府中路拓寬，使整體通行動線更為順暢，捷運府中站2號、3號出口廣場也在10月22日完成。此外，原本府中廣場一半空間為轉乘停車場，將改為下沉式停車場，上層為川堂，提供民眾更舒適的活動休憩場所，預計於12月31日完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言