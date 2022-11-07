中和保二總隊土地活化都更動土 打造合署辦公廳及社宅

政府近年持續興建社宅，國家住宅及都市更新中心今在中和舉行保二總隊公辦都更動土，盼藉此活化國有土地，未來整區除有警察合署辦公廳舍，也有自有住宅及社宅，除照顧警察機關人員外，也兼顧在地民眾需求；建商表示，該區是國家住都中心成立以來最大都更案件，未來將成新北地標。

新北中和地狹人稠，空間頗受限制，位於其中的保二總隊面積頗大，中央政府為推行活化國有土地、警察機關辦公廳舍重建計畫等，透過公辦都更在當地興建三棟大樓，打造警察合署辦公廳舍、467戶社會住宅、355戶集合住宅及210坪公共托老中心等，引入民間82億元資金，預計116年完工。

行政院長蘇貞昌，過去許多公有土地受限於各方面，一直閒置或荒廢，其實很可惜，如今隨台灣各方面改變、人口移動，最弱勢的青年需要政府出資辦社宅照顧，同時也要藉此機會市容更新、公有土地活化，讓公家機關改善辦公環境、居住環境，更進一步帶動地方發展。

內政部次長花敬群表示，這次公辦都更有三棟，其中一棟是警察合署辦公廳舍，提供保二、保三、保七總隊，以及民防管制所、警察通訊所等機關進駐，改善執勤環境及辦公效率。國家住都中心補充，保二總隊基地西側已經在109年先啟動317戶警消住宅工程，預計114開就可完工。

立委江永昌也說，很多人聽到保二總隊公辦都更，以為只有警察廳舍，其實整區三棟中，另外兩棟有社會住宅及自有住宅，同樣照顧有需求的民眾，中央政府近年持續興建社宅，尤其在中和，除今天都更地外，在中和環球購物中心兩側也都有建置社會住宅，給有需要的民眾入住。