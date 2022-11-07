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「我還是每次都吐一下」 蘇貞昌再批新北社宅要多加油

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
行政院長蘇貞昌（左一）今上午赴新北中和出席保二總隊公辦都更案動土典禮致詞，還向新北副市長陳純敬（右一）表示中央與新北蓋社宅數量懸殊，新北要多加油。記者李成蔭／攝影
行政院長蘇貞昌（左一）今上午赴新北中和出席保二總隊公辦都更案動土典禮致詞，還向新北副市長陳純敬（右一）表示中央與新北蓋社宅數量懸殊，新北要多加油。記者李成蔭／攝影

中央地方針對社宅政策持續交鋒，國家住宅及都市更新中心今在新北中和舉行保二總隊公辦都更案動土典禮，行政院長蘇貞昌除再闡述中央社宅政績，也說中央接下來要蓋1萬8000戶、新北要建736戶，這不成比例，「我還是每次都要吐一下」，侯友宜要多加油。

蘇貞昌今上午赴新北中和出席保二總隊公辦都更案動土典禮致詞，除闡述活化國有土地計畫，也提到中央社宅政績，還向台下新北副市長陳純敬表示中央與新北蓋社宅數量懸殊，新北要多加油，氣氛幾度凝結。

陳純敬表示，這次保二總隊公辦都更案，後續程序很多都是新北市府責任，市府一定會盡力促成、盡快核定，過程中也希望建商皇翔建設要按造營建管理、建築技術規則等法規施工，市府也會依法稽查，皇翔有任何問題都可跟他或市府聯絡，也希望預計的四年完工過程中平安順利。

蘇貞昌表示，自己上次自己到中和送上1800戶，土地是交通部的、前110億元是中央出的；進一步還核定汐止白匏湖，地是法務部的，錢是110億是中央出的，共1500戶，又是落腳在新北；再來到鶯歌主持社回住宅，地是國防部的，錢是17億也是中央出的，有390戶，也是落腳在新北，所以短短一個月連同今天就4000戶社宅，新北不但大贏，而且解決新北市居住問題，以後收土地稅、房屋稅，源源不絕，所以這紅包送的有夠大。

蘇貞昌期待，中央過去建造了9000戶，新北也出了6000戶，但其中3000戶是林口選手村；中央接下來要蓋1萬8000戶，新北要建736戶，這不成比例，「我還是每次都要吐一下」，「侯市長要多加油」，這樣新北人口最多，才能建的好，這是中央地方要合作的。

蘇貞昌最後說，還是感謝新北市，在相關都市計畫、相關建造執照能夠這麼快，每一層還是要拜託專業的陳純敬，每次都親自來合作，這樣才能速度快，這點還是要謝謝新北市政府。

國家住宅及都市更新中心今在新北中和舉行保二總隊公辦都更案動土典禮。記者李成蔭／攝影
國家住宅及都市更新中心今在新北中和舉行保二總隊公辦都更案動土典禮。記者李成蔭／攝影
行政院長蘇貞昌今上午赴新北中和出席保二總隊公辦都更案動土典禮致詞。記者李成蔭／攝影
行政院長蘇貞昌今上午赴新北中和出席保二總隊公辦都更案動土典禮致詞。記者李成蔭／攝影

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