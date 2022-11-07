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林佳龍競辦批申請路權遭刁難 侯友宜：區公所已回應

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導
民進黨新北市長候選人林佳龍競辦今質疑新北市府刁難路權申請與場地借用。新北市長侯友宜今早受訪僅說，區公所對這個議題都已經有回應。記者劉懿萱／攝影
民進黨新北市長候選人林佳龍競辦今質疑新北市府刁難路權申請與場地借用。新北市長侯友宜今早受訪僅說，區公所對這個議題都已經有回應。記者劉懿萱／攝影

民進黨新北市長候選人林佳龍競辦今質疑新北市府刁難路權申請與場地借用。新北市長侯友宜今早受訪僅說，區公所對這個議題都已經有回應。另外，針對萬坪公園內的裝置藝術品遭民眾破壞，侯友宜說，盼民眾愛護這些裝置藝術，讓裝置品用最美麗方式展現給大家。

侯友宜表示，新北歡樂耶誕城在舉辦前，已經召開多次的安全會議，在整個動線規畫上會確保順暢，不管是分流管控的機制、只出不進的機制，甚至交通處理，都做好萬全準備，希望這一次舉辦能順利完成，並提醒大家要愛護這些裝置藝術，讓裝置品用最美麗方式展現給大家。

至於林佳龍競總質疑市府刁難路權申請與場地借用，侯友宜僅說，區公所針對這個議題，在他們權責上已經有回應。

板橋公所表示，經與體育處確認，已核准相關單位在第一運動場申請大型集會活動，考量人潮進出入動線及交通安全，避免疏散動線重疊及衝突，因此公所於11月3日發文駁回林佳龍競選總部在區運路借用之申請。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，選前之夜活動為11月25日，借用活動場地需在半年前提出申請，團隊依照規定申請板橋第一運動中心的場地，由於活動會超過萬人踴躍參加，因此區運路為該活動的疏散計畫區域。

王敏旭指出，韓國梨泰院人擠人意外，造成人命損傷，每個活動除借場地外，都應該考量到疏散方式，相信對手也不是第一次辦選舉活動，也應該知道半年前就該提出申請，並酸半年前的林佳龍，還在積極爭取參選台北市長，當然沒有申請場地，如今為了硬要借場地，難道不顧民眾安全嗎？

新北市長 侯友宜 林佳龍 2022大選

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