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影／侯友宜視察府中雙城北府中廣場

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
競選連任的國民黨新北市長侯友宜上午視察府中雙城北府中廣場，聽取施工單位對府中廣場的規劃簡報，視察結束不忘重申好好做事。記者邱德祥／攝影
競選連任的國民黨新北市長侯友宜上午視察府中雙城北府中廣場，聽取施工單位對府中廣場的規劃簡報，視察結束不忘重申好好做事。記者邱德祥／攝影

新北市長侯友宜上午視察府中雙城北府中廣場，聽取施工單位對府中廣場的規畫簡報。為建構「府中雙城」人本環境，新北市政府採分期分區方式推動雙軸三廣場改造，市長侯友宜上午前往視察府中北側廣場環境改善工程，關心新北歡樂耶誕城布置狀況以及周邊廣場工程施作進度，期勉施工團隊期能如期如質完成工程，早日提供市民兼具人本、安全及永續的友善步行環境。

侯友宜表示，新北市政府全力推動2030願景工程，以板橋府中作為美學示範基地的起點，命名「府中雙城」做為城市品牌，以「城市中的城市」為設計構想，透過「以人為本」的思維，帶給市民舒適的人行環境，將沿線開放區域、人行步道進行改善縫合，讓人潮從新北市政府所在之新城區帶動到古城區府中商圈，延伸新北歡樂耶誕城效益，串聯板橋新舊城區，翻轉新北首都生活圈城市景觀，希望帶給市民全新體驗。

競選連任的國民黨新北市長侯友宜上午視察府中雙城北府中廣場，聽取施工單位對府中廣場的規劃簡報。記者邱德祥／攝影
競選連任的國民黨新北市長侯友宜上午視察府中雙城北府中廣場，聽取施工單位對府中廣場的規劃簡報。記者邱德祥／攝影
競選連任的國民黨新北市長侯友宜上午視察府中雙城北府中廣場，聽取施工單位對府中廣場的規劃簡報，視察結束不忘重申好好做事。記者邱德祥／攝影
競選連任的國民黨新北市長侯友宜上午視察府中雙城北府中廣場，聽取施工單位對府中廣場的規劃簡報，視察結束不忘重申好好做事。記者邱德祥／攝影
競選連任的國民黨新北市長侯友宜上午視察府中雙城北府中廣場，聽取施工單位對府中廣場的規劃簡報。記者邱德祥／攝影
競選連任的國民黨新北市長侯友宜上午視察府中雙城北府中廣場，聽取施工單位對府中廣場的規劃簡報。記者邱德祥／攝影

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