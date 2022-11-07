關渡花海 陽明山楓紅銀杏黃

台北市年度最大規模的「關渡花海」登場，展期一直到11月20日止。面積廣達5公頃的遼闊花田，今年種植多色大波斯菊、黃波斯菊、大百日草及部分千日紅。活動期間每日發放限量花語花籤，民眾可在花海中許願，再掛上許願牆。

另外，台北陽明山的花卉試驗中心內種植有青楓、銀杏等，也開始換裝，楓葉季將正式揭開序幕，民眾可趁假日安排愜意的賞楓之旅。

工務局表示，關渡花海是利用關渡平原農田再生稻種植期間，種植綠肥花卉，群山包圍的5公頃遼闊花田，歷年活動期間吸引許多民眾來訪賞花踩點，今年民眾可以在活動期間，拿每日發放的限量花語花籤，在花海中許下願望，並掛於許願牆。

至於民眾期待許久的楓葉季也揭開序幕，今年園區內生態池旁種了13株銀杏，又稱公孫樹，每年銀杏葉片轉變成金黃色時，都會吸引許多遊客欣賞拍照，也是北部少數可見銀杏群植的場所。

除了楓樹與銀杏，園區著名茶花也一併綻放，最早開花的種類為茶梅，以粉紅色居多，落花時花瓣鋪疊樹下，猶如美麗高貴的地毯。