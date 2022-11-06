傳承勤政！黃珊珊完成偉大市民向前騎 柯文哲送公事包

年底選戰倒數20天，無黨籍北市長候選人黃珊珊今天舉辦「偉大市民向前騎」活動，騎乘自行車繞行台北市十二個行政區，一早七點從競選總部出來後，晚間十點多，在台北市長柯文哲的陪騎之下，終於抵達終點站台北市政府，黃珊珊說，「沒想到，等著我的是，柯文哲送我的公事包。」

黃珊珊完成這趟「偉大市民向前騎」活動後，深夜也在臉書表示，早上七點半出發，到現在晚上十點半，已經超過十五個小時。感謝今天一起加入貪食蛇的大家、沿路幫忙打氣的市民、一直舉牌支持的水源二三期的朋友、觀看直播的網友，以及所有參與偉大市民向前騎的各位，「你們就是我的靠山」。

黃珊珊說，她聽到大家邊騎邊喊「送回市政府」，真的很感動，「沒有你們，就沒有黃珊珊。」黃說，選戰倒數20天，每一天都很重要，每一雙手都要牢牢握緊，「因為我的身後，有等著守護的市民朋友，還有等著我回去上班的夥伴。」「騎到此刻，我們早已分不清楚臉上是汗水，還是淚水。」

黃珊珊提到，她還記得擔任副市長當天，當時她還不確定自己是否能勝任，這將近三年的訓練，給了她勇氣與資格，準備扛起台北市長這個重責大任。「手中的公事包，是勤政的傳承，提起來沈重，卻是最充實的行囊，我會提著裡頭蘊含的知識、經驗與精神，與台北走向更遙遠的未來。」

黃珊珊說，心存善念，盡力而為，一個平凡人能憑藉努力築夢踏實，這就是她想要打造的台北市。「投票日只剩20天，我要再度向各位吶喊，你們不是藍的，你們也不是綠的，你們是自由的！ 選出最好的市長，就是對下一代最好的品德教育，謝謝大家！」