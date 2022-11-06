最美里長候選人競總將成立 陳紫渝粉絲羞喊參加見面會
新北永和永福里長候選人陳紫渝，因外貌及年輕就參選里長引發討論，粉專讚數已破十萬追蹤，任一發文都輕鬆破萬，她稍早再發文預告自己競總即將於13日成立，短短時間即引發眾多網友討論，直呼終於有「粉絲見面會」，當天一定「不見不散」。
新北市永和區永福里長候選人陳紫渝高顏值成為話題，23歲的她，因其表酷似韓星「IU」，引起討論，粉專成立不到10天就破萬人追蹤。她在登記那天發文分享「感謝公所每一位人員，大家辛苦了」，引發大批網友熱烈討論，直呼「想一起登記」。
陳紫渝稍早在臉書預告，自己的競總服務處成立茶會將於13日上午10時至中午12時舉辦，歡迎大家共襄盛舉、蒞臨指教，也希望所有前來的朋友身上準備「紫色的元素」，相約大家當天上午永和國中正門不見不散。
貼文一出十分鐘，讚數即直逼2500讚、500則留言，不少網友大喊「粉絲見面會」、「要申請路權啦！ 肯定封路直到當選」、「結果都不是里民參加」、「原來我們喜帖做紫色」、「永福里民3000人，到場人數30萬人」、「不見不散」，還有外縣市青年也直呼想參加。
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