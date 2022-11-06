黃珊珊今啟動單車環台北 朱立倫：任何運動都加油
年底選戰倒數20天，各候選人卯足全力拚造勢，無黨籍北市長候選人黃珊珊今一早騎乘自行車繞行台北市12個行政區，並且宣傳「15分鐘城市」政見，外界解讀是複製「柯文哲模式」？國民黨主席朱立倫說，對於任何運動都保持加油。
朱立倫今出席市議員徐弘庭競選總部成立大會受訪，媒體問及，黃珊珊今天一早騎乘自行車繞行台北市12個行政區進行造勢活動，朱立倫說，對於任何運動都保持加油。
另外，高雄市前市長韓國瑜5日晚間來到竹市，為國民黨新竹市長候選人林耕仁站台，林耕仁講到激動處哽咽落淚，媒體問及是否意味國民黨沒人幫林耕仁？朱立倫澄清，全黨都在幫林耕仁，「只有綠媒會這樣講」。
朱立倫說，林耕仁這次實實在在、踏踏實實發揮陸戰與空戰，且行動中常會剛剛也在新竹舉辦活動，昨天韓國瑜也有去站台，接下來新北市長侯友宜、前總統馬英九也都會給予支持。
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