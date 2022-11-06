黃珊珊今啟動單車環台北 朱立倫：任何運動都加油

國1南向汐止交流道邊坡日前坍方，原本預計7日上午6時恢復全線通車，交通部高公局表示，由於施工作業提前，提早於7日清晨5時前完成主線車道全面開放通車。高公局表示，6日汐止地區雨勢稍微緩和，施工作業稍有提前，預計6日晚進行車道調整及相關行車安全設施佈設等作業，請行經該路段的用路人依現場指示牌面及速限行駛，留意現場施工人員的安全，預計明天上午5時前，完成主線車道全面開放通車。

2022-11-06 16:00