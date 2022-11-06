侯辦指余天被迫拜票 林佳龍團隊批：無厘頭、不知所云

民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文、李坤城，今日下午開「戳破侯陣營編造故事惡習，還原余天電話語音拜票始末暨時事回應」記者會，公布立委余天為林佳龍錄製的電話語音拜票、也播放日前三重區競總成立時余天的助講片段，證明余天「支持林佳龍競選新北市長、呼籲新北市民不要再把選票投給侯友宜」的態度一致。李坤城也表示，侯辦昨日在記者會說「完全沒有否認侯友宜要選2024年總統」，表示余天講的話完全正確。

李坤城表示，侯友宜陣營昨天開了「無厘頭、不知所云」的記者會，說立委余天的電話語音拜票是「被迫的」、「請林佳龍不要為難余天委員」，但民主時代沒有誰去威脅、壓迫誰的事情，「除非是過去國民黨執政威權時代，才會發生這樣的事情」，因此實際上是侯陣營在為難余天、為難新北市民。

李坤城說，侯辦的記者會上「完全沒有否認侯友宜要選2024年總統」，表示余天講的話是完全正確，因此今天就完整、負責任地把余天的電話拜票及日前三重競總成立上余天的談話內容呈現出來。

何博文指出，會去說余天受到林佳龍陣營恐嚇威脅是「笑掉大牙、毫無常識的說法」，侯友宜競選辦公室「選到這樣無厘頭的境界，讓人覺得非常好笑」。若侯辦會覺得這樣的錄音是威脅，那是反射了侯友宜的內心世界，「一手拿胡蘿蔔、一手拿棍棒是侯市長的風格」，侯友宜長期以來對勇於監督問政的議員牽制議員建議款、用行政資源壓制議員，「這種威脅利誘性格是侯市長內心世界的反射」。

記者會上接連播放影片，在9月29日談話影片中，余天於台上提到他跟侯友宜「認識很久、大概40年有了、我很熟的」，他看國民黨內後年要選總統也沒人，就是侯友宜要出來選了，「他既然要選總統，選新北市長要做什麼？」余天也說，若運氣不好又讓他選上，一年後又換人、又要再選，是「浪費資源」。

對於昨日台北市長候選人電視辯論會，李坤城表示「非常羨慕台北市民朋友，有一場精彩的電視辯論會」，但很可惜新北市沒有辯論會、只有政見發表會，包括民視、公廣集團都有邀請新北市長候選人參加，「林佳龍立刻同意、侯友宜不同意」，因此新北市民沒有像台北市一樣，有一場貨真價實的辯論會，「請侯友宜不要閃躲，跟林佳龍直球對決」。