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鶯歌公八公園停車場試營運 116格汽車位開放一個月免費停

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
鶯歌區公八公園平面停車場將自明至12月6日試營運，116格汽車停車位，開放一個月免費停車，並於12月7日起收費營運，民眾可多加利用。圖／新北市交通局提供
鶯歌區公八公園平面停車場將自明至12月6日試營運，116格汽車停車位，開放一個月免費停車，並於12月7日起收費營運，民眾可多加利用。圖／新北市交通局提供

新北市交通局宣布，鶯歌區公八公園平面停車場將自明天至12月6日試營運，116格汽車停車位，開放一個月免費停車，並於12月7日起收費營運，民眾可多加利用。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，公八公園平面停車場位於鶯歌區國華路及永明街交叉口，緊鄰捷運三鶯線國華站，未來捷運通車後可供轉乘停車，除設置車牌辨識系統及監視器外，並提供Line pay、街口支付及悠遊卡等多元支付管道，方便民眾繳納停車費。

蔡柏坤表示，公八公園平面停車場周邊多為老舊社區，且鄰近昌福國小、建國國小、幼兒園學區及黃昏市場等，用地原為捷運三鶯線部分工區，為滿足當地居民及轉乘停車需求，交通局闢建為臨時平面停車場，提供安全、智慧的停車服務。

交通局表示，公八公園平面停車場將自明天起開放免費停車，12月7日起正式營運，汽車臨停平日每小時20元、假日每小時40元、月票3000元，有停車需求的民眾可多加使用。

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