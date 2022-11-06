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新海橋及大漢橋方正銑鋪工程 8日起夜間車輛請分別改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新海橋將於11月8日夜間10時30分至翌日上午5時30分封閉施工，請民眾改走大漢橋通行。圖／新北工務局提供
新海橋將於11月8日夜間10時30分至翌日上午5時30分封閉施工，請民眾改走大漢橋通行。圖／新北工務局提供

新北新海橋及大漢橋兩座橋梁為連結板橋與新莊的要道，交通量十分龐大，目前鋪面已出現多處損傷。新北養工處表示，為辦理銑鋪工程改善路面，8日夜間起將封閉新海橋，大漢橋則於9日夜間起封閉新莊往板橋方向匝道，請民眾配合指示改道。

新北工務局指出，為辦理新海橋及大漢橋方正銑鋪工程，將於11月8日夜間10時30分至翌日上午5時30分封閉新海橋施工，請民眾改走大漢橋通行。

大漢橋則於9日夜間10時30分至翌日上午5時30分，封閉新莊中正路往板橋方向匝道，屆時欲往板橋的民眾，請改由新莊思源路匝道上大漢橋或新海橋通行。　

養工處指出，新海橋及大漢橋橫跨大漢溪，為連接板橋與新莊間的重要橋梁，交通量十分龐大，透過日常巡查發現，汽車道鋪面已有多處損傷，因此安排方正銑鋪工程改善路面，以保障用路人安全。

養工處表示，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員通行，施工期間造成不便敬請見諒。

大漢橋將於11月9日夜間10時30分至翌日上午5時30分，封閉新莊中正路往板橋方向匝道施工。圖／新北工務局提供
大漢橋將於11月9日夜間10時30分至翌日上午5時30分，封閉新莊中正路往板橋方向匝道施工。圖／新北工務局提供

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