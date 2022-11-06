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緩解公立納骨塔櫃位壓力 中和納骨堂試辦一櫃多罐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
殯葬處長黃秀川表示，為滿足家屬治喪需求，樹林生命紀念館11月8日將啟用3069骨灰櫃位及1616牌位櫃。圖／新北民政局提供
殯葬處長黃秀川表示，為滿足家屬治喪需求，樹林生命紀念館11月8日將啟用3069骨灰櫃位及1616牌位櫃。圖／新北民政局提供

新北市因殯葬管理自治條例草案尚未通過，納骨塔只進不出，櫃位數量恐年年吃緊。新北民政局長柯慶忠表示，現有19座公立納骨塔會定期檢視櫃位存量，自2019年起已投入逾7000萬，增設2萬1000個骨灰櫃及1萬個牌位。此外，中和納骨堂今年8月開始試辦一櫃多罐，1骨櫃最多可存放4骨灰罐，紓解各公立納骨塔櫃位壓力。

新北殯葬處長黃秀川表示，為滿足家屬治喪需求，樹林生命紀念館11月8日將啟用3069骨灰櫃位及1616牌位櫃，12月再啟用2529骨灰櫃及400骨骸櫃，雙溪、淡水、新店及中和等區也將陸續完成3145櫃位；其中新北中和納骨堂8月起也開始試辦一櫃多罐，1骨櫃最多可存放4骨灰罐。

黃秀川指出，民眾於申請遷出、火化再研磨處理後，可置於特定規格骨灰罐內送回；第1罐原價收費，第2罐以上，以第1罐的半價計費，同櫃的骨灰也以親友為主，不會與陌生人同櫃，目前已有51件申請，盼紓解公立納骨塔櫃位壓力。另為感念因公殉職忠靈為國犧牲，市府特別於樹林生命紀念館設置「義行堂」因公殉職塔位專區，共設置72櫃位，警消或公務人員皆可免費申請使用。

同時配合櫃位的增設，民政局從去年設置公立納骨塔選位順序抽籤平台，用於6處納骨塔，至今已有6427人次使用。

柯慶忠表示，為推動公墓公園化，新北近年已陸續完成三峽第一公墓、中和第二公墓、樹林第七公墓、新店第六公墓第一期、新莊第一公墓部分範圍、中和第五公墓部分範圍及鶯歌第一公墓部分範圍等7處遷葬作業，面積逾8公頃，其中樹林第七公墓完成簡易綠美化，中和第二公墓則續由中和區公所打造為內南生態步道。

至於火化場部份，柯慶忠說，近期並已完成3禮廳的整修及優化工程，除將場地照明設備更新、改善空調品質，並進行牆面、天花板美化與座椅更換；2020年起陸續汰換更新火化爐具，已完成6座，預計至2025年可完成12座火化爐具更新。火化場內6套空氣污染防治設備，預計將在2023年全數汰換完成，提升場內空氣品質。

民政局長柯慶忠說，新北三峽火化場自2020年起陸續汰換更新火化爐具，已完成6座，預計至2025年可完成12座火化爐具更新。圖／新北民政局提供
民政局長柯慶忠說，新北三峽火化場自2020年起陸續汰換更新火化爐具，已完成6座，預計至2025年可完成12座火化爐具更新。圖／新北民政局提供

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