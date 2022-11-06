獲全國模範漁民唐維駿 青年留鄉傳承漁業技術籌建新船

新北市萬里區漁會昨表揚1名全國模範漁民、26名區模範漁民及30名漁業生產績優漁船，都是萬里區最優秀的漁民。榮獲今年度全國模範漁民唐維駿，留鄉傳承家中漁業技術，自己籌建新船「上漁68號」，他堅持留在漁村發展，從事漁業發展很有成績。

新北市農業局表示，萬里區是本市特產「萬里蟹」主要產地，每年9月至12月是萬里蟹盛產期，想品嘗尚青的海蟹現在正當時，歡迎市民朋友來萬里遊漁港、吃海鮮，用行動支持優秀漁民朋友及在地優質漁產品。

農業局長李玟頒發模範漁民獎狀，榮獲今年度全國模範漁民唐維駿，年僅33歲，他留鄉傳承家中漁業技術，並學習經營娛樂漁業海釣船及棒受網漁船，籌建新船「上漁68號」，他堅持留在漁村發展，從事漁業發展很有成績。

唐維駿也積極參與農委會水產試驗所各項有關棒受網漁船漁獲情形研究，他在漁船安裝漁船作業資訊自動收集系統，協助進行各項水文研究，是一位能與時俱進協助漁業研究，又能穩健發展漁業的優秀青年。

另外，順豐16號漁船因出海捕撈漁獲量成績斐然，獲今年萬里區漁業生產績優漁船。

漁船主林清健從事近海漁業的鎖管棒受網漁業60多年，早年以其豐富的海上經驗，勇於開發新漁場，最遠曾至南海海域作業，且將漁場資訊分享其他漁船主，也將一生捕撈經驗及技術傳承年輕一輩漁民，有如漁業一本活的百科全書。