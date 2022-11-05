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瑞芳台2線水湳洞雨不斷滾2大石 砸到對向護欄怵目驚心

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
瑞芳台2線水湳洞雨不斷滾2大石，砸到對向護欄怵目驚心。記者游明煌／翻攝
瑞芳台2線水湳洞雨不斷滾2大石，砸到對向護欄怵目驚心。記者游明煌／翻攝

新北市瑞芳區台2線77.5公里處，靠近水湳洞一帶，今晚雨勢不斷，邊坡山壁滾落2顆大石，其中1顆滾了2個車道到對向護欄上，把護欄砸毀，幸好沒有砸到人車，看了怵目驚心，員警到場管制疏導交通，目前單線雙向通行。

瑞芳警分局表示，落石發生在今晚6時34分獲報，瑞芳區台2線77.5公里處有2顆大石崩落，路面也散落土石，影響車輛通行。

瑞芳警分局交通分隊及瑞濱、水湳洞派出所員警趕至處理，發現2顆大石頭占據台2線雙向機車專用道，員警於現場交通管制，目前維持單線雙向通行。落石狀況通報公路總局基隆工務段派員清除處理，並通報交通局路況中心及警廣告知用路人注意。

警方說，落石直徑很大，長度約近2公尺，約量可能有十多噸，提醒駕駛人注意。

瑞芳 落石

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