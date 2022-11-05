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台北國際造型藝術節閃亮登場 年度必梳必吹潮髮型出爐

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台灣美髮美容產業發展協會今天舉辦「2022台北國際造型藝術節」。圖／台北市商業處提供
台灣美髮美容產業發展協會今天舉辦「2022台北國際造型藝術節」。圖／台北市商業處提供

為了推廣美髮美容產業，台灣美髮美容產業發展協會今天舉辦「2022台北國際造型藝術節」，活動內容分成假髮女子剪吹創意造型組、假髮女子藝術包頭造型組、真人女子藝術包頭造型組三組走秀展開激烈競賽，最終將選出各組前3名、佳作及設計獎，展現北市美髮美容堅強實力。

2022台北國際造型藝術節今天在西寧南路至昆明街間的武昌街段登場，台北市副市長彭振聲出席致詞。

彭振聲致詞時表示，為促進美髮產業發展，北市府自2014年起補助美髮美容相關公協會舉辦美容美髮競賽或藝術大賞時尚秀，今年則由台灣美髮美容產業發展協會獲北市府補助舉辦「2022台北國際造型藝術節」，展現北市美髮美容完備服務及精湛技藝。

彭振聲說，同時協會人才常透過國際競賽獲得佳績，藉由活動與競賽方式，持續培育技術人才，透過公私協力提攜會員店家，鼓勵美髮產業長遠發展，為民眾展現高超技藝，也讓大家一睹趨勢流行造型。

台灣美髮美容產業發展協會理事長許景然表示，台北市美容美髮產業頻獲國際性獎項，如OMC世界錦標賽、國際盃美容美髮大賽、國際人類美容與健康奧林匹克大會、國際美容美髮美甲SPA比賽等，皆有我國選手獲獎紀錄。

許景然說，為了提升北市美容美髮產業技藝水準，這次競賽活動選出各組冠、亞、季軍、佳作、設計等獎項，並在現場展示OMC世界盃大賽得獎作品，搭配設計理念圖示分享作品靈感及使用技巧，一次看遍大型國際競賽得獎造型，提供同業取經，並且適合相關科系學生前來觀摩學習，總計近60組得獎作品，展現今年度近60種必梳、必吹的時尚髮型。

台北市副市長彭振聲。圖／台北市商業處提供
台北市副市長彭振聲。圖／台北市商業處提供

北市 彭振聲

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