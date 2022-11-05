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新北原住民族語家庭闖關 跨族群討論傳統醃肉

中央社／ 新北5日電

新北市原住民族語學習家庭今天在三峽文化園區發表成果，以族語闖關體驗，也分享特色美食、以音樂舞蹈呈現族語教學，親子共學的精神；透過家庭扎根族語，提升語言傳承能量。

新北市府原民局長羅美菁今天告訴中央社記者，共有阿美、泰雅、排灣及布農等4族的家庭，參與今天的族語學習成果發表會。除以家庭野餐呈現生活情境，全程都以族語交談，每戶家庭也拿出私房家常菜，展現原住民分享的精神。

雖然跨族群交流，羅美菁說，各族仍以族語等方式，彼此介紹泰雅族美食竹筒飯、香蕉飯；阿美族的特色風味餐醃生豬肉（Silaw）、大鍋菜等，還討論阿美族的醃生豬肉與泰雅族傳統醃肉（Tmmyan，又稱僅麼湎Cinm'mian）的不同。

羅美菁說，家庭是語言學習最重要的場域，原民局持續結合原民會「原住民族語言推廣人員設置計畫」，深化族語在家庭扎根，營造學習環境更有趣與生活化、部落化及社區化。

原民局新聞稿說，培育師資推動族語振興是重點施政項目，今天闖關活動全程以族語進行，趣味中透過遊戲學習族語。家長除帶領孩子闖關，也以族語歌謠表演唱歌節目。

布農族語推廣老師馮千容表示，所有語言推廣人員一起花時間籌備，盼營造更輕鬆學習族語的環境，讓家庭日常中使用族語。

原民局表示，結合三峽原住民族特色農園在地美食，讓彼此認識各族原住民及多元文化，藉由活動與族語交流，深化家庭成員及族人情感，增廣族語的應用。

原住民 語言

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