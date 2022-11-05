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白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點 9K影片環形劇場

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供
白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處的「白沙灣遊客中心」，歷經多月整修今天正式開幕，將周邊的旅遊景點、地理特色及潮間帶常見的生態都濃縮在了展示中，並以充滿趣味的主題互動設施，還有聲光效果極佳的環形劇場可觀看9K環景影片，透過不同視角看到不一樣的北海岸。

全新開館的白沙灣遊客中心，以白沙灣為中心，將周邊的旅遊景點、地理特色及潮間帶常見的生態都濃縮在展示中，並以充滿趣味的主題互動設施，讓來訪民眾玩的不亦樂乎。立委洪孟楷代表姚麗玉主任、立委賴品妤代表林引芳特助、石門區長林俊宏、皇冠海岸觀光圈夥伴等到場。

藉由多元的視角，看到更深度的北海岸文化及豐富的生態知識。為推廣觀光並讓大家重新認識白沙灣遊客中心，北觀處與杯子劇團規畫一系列「我是一隻魚」戲劇導覽，深入認識北海岸在地風情及文化特色，為北海岸白沙灣觀光產業注入新的動能。

北觀處長陳美秀表示，全新遊客中心可以看到更深度的北海岸文化及豐富的生態知識，適合全家來體驗，互動裝置將豐富且具知識性的導覽內容轉化為活潑易懂的互動主題，可串連皇冠海岸觀光圈內各產業營造觀光亮點，做好迎接疫後旅遊準備。

館內展覽包含北海岸地理位置大地圖及潮間帶區，展示北海岸高低起伏的礁岩平台及潮間帶各式各樣豐富的動植物。增設投影互動的老梅綠石槽地景裝置，在互動投影裝置上可以觀察到綠石槽的生態變化及美景。參觀完遊客中心展覽後，還可以進入聲光效果極佳的環形劇場觀看精彩的9K環景影片。

即日起進館參觀民眾至服務台掃描QR-Code或點選下方連結填寫問卷，即可至服務台免費領取一份限量超讚好禮白沙灣木作小劇場。

活動詳情請洽相關網站查詢：

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供
白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供
白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供
白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供
白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供
白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供
白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供
白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供
白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供
白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點，9K影片環形劇場。圖／北觀處提供

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