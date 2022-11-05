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復興空難倖存老醫師劉兆輝義賣回憶錄 助合唱團營運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
復興空難倖存的78歲老醫師劉兆輝，因癌末不得不離開摯愛的金門，到美國和家人團聚。圖／劉兆輝提供
復興空難倖存的78歲老醫師劉兆輝，因癌末不得不離開摯愛的金門，到美國和家人團聚。圖／劉兆輝提供

在金門開業行醫將近20載，復興空難倖存的78歲老醫師劉兆輝，因癌末離開摯愛的金門，到美國和家人團聚。劉兆輝最放心不下的是一手創辦的安琪莉莎合唱團，決定利用合唱團明日與12日演出時，義賣回憶錄「我的一生平淡無悔」，作為合唱團的營運經費。

劉兆輝去年九月罹患胰臟癌後，即著手口述回憶錄，在今年9月離開金門前完成，近日正式出版。劉兆輝說，很不捨離開最愛的安琪莉莎合唱團，但因為生病無法繼續照顧合唱團，希望能透過義賣回憶錄，為合唱團籌募營運基金，讓安琪莉莎不為經費憂心，專心歌唱，永續經營。

「我的一生 平淡無悔」從劉兆輝1944年呱呱墜地說起，苗栗客家村的頑童歲月，格外引人入勝；青少年時期的少男情懷與「意外」考上醫學院，改變他一生，尤其在花蓮門諾醫院醫習時，感受外籍醫師悲天憫人的胸懷，對他日後行醫影響深遠。

回憶錄中，劉兆輝不諱言醫師光環背後的無奈。由於妻子在美投資失敗，欠下大批債務，他必須一方面赴美照顧罹癌女兒、一方面回台行醫，維持家計，還得處演講賺取車馬費，填補愈來愈大的債務缺口，而他之所以遇上復興航空死亡班機，也是為了到台北解決債務問題。

書中「Lisa守護日記」篇章，記錄了劉兆輝在么女罹癌後，於台美奔波過程中一段難熬的歷程，讀來令人鼻酸。除了財務壓力，他還要面對女兒飽受病痛的折磨，心如刀割，但他依然樂觀前進。創立安琪莉莎合唱團就是他對幼女永遠的懷念。

安琪莉莎合唱團於2018年成立，名稱是為了紀念劉早逝的女兒劉佳琪Lisa。劉兆輝在回憶錄中說，在空難發生昏迷前，隱約看到女兒在機艙裡鼓勵他；於加護病房期間，他也彷彿感覺女兒帶他到歐洲演出。所以他康復返回金後，念茲在茲的就是成立一個小而美、高品質的合唱團。

安琪莉莎合唱團將於6日在文化局演藝廳參與慶祝解嚴三十週年紀念音樂會，12日同樣地點辦理年度成果音樂會。合唱團陳世聰老師表示，兩場音樂會結束後將義賣劉兆輝回憶錄「我的一生平淡無悔」，為合唱團籌募營運經費，讓安琪莉莎合唱團的歌聲傳頌各地。

在金門開業行醫將近20載，復興空難倖存的78歲老醫師劉兆輝，將義賣回憶錄「我的一生平淡無悔」，作為合唱團的營運經費。圖／劉兆輝提供
在金門開業行醫將近20載，復興空難倖存的78歲老醫師劉兆輝，將義賣回憶錄「我的一生平淡無悔」，作為合唱團的營運經費。圖／劉兆輝提供
醫師劉兆輝與其摯愛的安琪莉莎合唱團合影，希望義賣回憶錄，作為合唱團的營運經費。圖／劉兆輝提供
醫師劉兆輝與其摯愛的安琪莉莎合唱團合影，希望義賣回憶錄，作為合唱團的營運經費。圖／劉兆輝提供

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