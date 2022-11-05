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結合智能化完善道路鋪設工程 新北4年改善44條道路

聯合報／ 記者李定宇江婉儀／新北即時報導
此圖為改善後的鶯歌區中山路。圖／新北市工務局提供
此圖為改善後的鶯歌區中山路。圖／新北市工務局提供

為使道路鋪設更完善，新北市工務局自2019年度起採用「智能化」及「永續化」方式決定路段的選定、鋪設材料工法的選用及改善成效追蹤，將重要幹道及車流大的路段以專案計畫做整體改善工程，至今已陸續完成44件主要幹道鋪設，提供民眾更安全、舒適的通行環境。

工務局指出，新北市道路運用有限資源，針對重要幹道及車流量較大的路段，採用全國首創的AI人工智能輔助辨識系統蒐集道路大數據、路平報馬仔系統、1999陳情案件及現地道路破損程度，統整評估銑鋪先後順序。

此外，針對大量的瀝青刨除料的去化問題，養工處也研議再利用應用於面層鋪設，並採用黏度較高的改質瀝青料以提升骨材間包裹性和穩定性，提升路面使用的耐久性。

養工處表示，為使道路鋪設更完善，針對瀝青拌合廠材料及機具廠驗，邀集專家進行配比設計輔導、出場材料控管調整及注重料源穩定性。道路銑鋪前，需確認各管線單位有無計畫性管挖案件，並規定道路鋪設完成後禁挖2年，以避免完工後路面重複開挖情形。考量用路人行車安全性及舒適度，相關單位皆需配合辦理孔蓋降埋作業，使道路平整度大幅提升、施工鋪面品質更完善，讓用路人更加安全舒適。

工務局說明，養工處於2019至2021年間已完成33件專案道路改善工程，今年度再完成路面維護路段11件，包括板橋區文化路二段、三重區重新路五段、三重區三和路四段、中和區中和路、新店區北新路三段、五股區成泰路四段、泰山區新五路四段、樹林區佳園路三段、淡水區北新路、汐止區新台五路一、二段及鶯歌區中山路。

路段銑鋪工程以「智能化」有效管理路面銑鋪作業及「永續化」大幅提升路面品質，結合料源品質控管、科技創新應用、綠能環保政策等資源。

養工處表示，在工程進行前，養護團隊也會分析道路鋪面狀況、因應環境的變化選擇適性的材料，持續以節能環保及提高路面使用年限目標邁進，打破傳統迷思，兼顧環保及施工品質，維護新北市道路品質、持續推動科技創新進步，共創多贏局面。

圖為改善後的泰山區新五路一段。圖／新北市工務局提供
圖為改善後的泰山區新五路一段。圖／新北市工務局提供
圖為改善後的汐止區新台五路一、二段。圖／新北市工務局提供
圖為改善後的汐止區新台五路一、二段。圖／新北市工務局提供

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