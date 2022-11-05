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街頭藝人耶誕、跨年在信義空橋展演 議員：負荷得了？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北信義商圈的空橋系統，改善商圈內人車交織的情況，也讓民眾避免日曬雨淋的麻煩。圖／報系資料照
台北信義商圈的空橋系統，改善商圈內人車交織的情況，也讓民眾避免日曬雨淋的麻煩。圖／報系資料照

韓國日前發生梨泰院踩踏事件，引發各界關注大型活動的公共安全問題，北市議員徐巧芯指出，北市商業處規畫本月19日至明年1月2日舉辦 「2022繽紛耶誕玩台北」活動，近期召募街頭藝人加入展演，地點在信義計畫區5處空橋，但她質疑，若大批人潮聚集，空橋是否負荷得了。對此，商業處表示，街頭藝人演出時間限假日下午，現場也將加派人力疏導人潮。

另外，徐巧芯也質疑，北市府招募街頭藝人，辦法竟沒提到活動是否有車馬費或演出費，甚至還要求評選街頭藝人需社群媒體追蹤人數須達萬人以上、文章按讚數需平均破百等門檻，等同市府想要高知名度的街頭藝人來代言，卻又不給費用，無疑是在吃街頭藝人豆腐，不尊重街頭藝人。

徐巧芯指出，回想韓國梨泰院事件，光是在平地舉辦活動都會發生人擠人跟踩踏事件，造成民眾死傷，更何況是空橋上表演，且如果人潮多到萬一有人不幸從高樓墜下，就會變成無法挽回的憾事，且空橋的使用目的絕對不是讓表演者演出的場所。

對此，商業處表示，活動結合北市15大百貨展演活動，打造信義與空橋燈飾，串聯5處特色商圈，今年規畫街頭藝人於信義區5處空橋展演，以多元方式吸引民眾刺激消費。對於空橋上展演的可行性，已經邀集文化局、新工處召開會議討論，市府也同意，並認為在不妨害公物原定使用目的下，可供街頭藝人從事展演。

至於要求評選街頭藝人，原本要社群媒體追蹤人數須達萬人以上、文章按讚數需平均破百等門檻，商業處表示，已經調整，凡街頭藝人表演性質與場地屬性相符，並符合節慶氣氛　即可報名參加。

針對安全部分，商業處長高振源強調，「繽紛耶誕玩台北」活動期間，街頭藝人表演時間僅在周六、日和國定假日的下午2點至5點，共有15天時間，5處空橋展演地點，其中1處因空間限制，只限做靜態的視覺藝術表演，展演期間會加派人力疏導人潮。

街頭藝人 北市 徐巧芯

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